تولید روزانه 320 میلیون متر مکعب گاز در مناطق مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ضیغمی با اشاره به روند صعودی تولید گاز در میادین مناطق مرکزی ایران، گفت: متوسط تولید گاز طبیعی در سال 1378 حدود 181 میلیون متر مکعب در روز بوده که این میزان در سال 1380 به 206 میلیون متر مکعب افزایش یافت.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت با تاکید بر اینکه از ابتدای سال 1380 تاکنون متوسط تولید گاز در مناطق مرکزی ایران به 314 میلیون متر مکعب افزایش یافته است، تصریح کرد: در کنار افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی تاکنون طرحها و پروژه های متعددی برای حفظ توان تولید در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وی یادآور شد: برای نخستین بار از ابتدای امسال ایستگاه تقویت فشار نار با ظرفیت 36 میلیون متر مکعب گاز با سرمایه گذاری 800 میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

آغاز توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به از سرگیری تولید گاز در میدان تنگ بیجار وآغاز توسعه فاز دوم این میدان گازی، تبیین کرد: راه اندازی پمپهای دو فازی انتقال نفت میدان چشمه خوش با ساخت خط لوله 16 اینچ و اجرای خط لوله انتقال نفت از واحد بهره برداری سرکان به تلمبه خانه برداسبی با هزینه 180 میلیارد ریال در حال تکمیل است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از افزایش توان تولید کارخانه بهره برداری چشمه خوش با ظرفیت 35 هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری یک هزار و 520 میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: برای افزایش توان تولید کارخانه بهره برداری چشمه خوش 180 میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی همچنین برای آماده سازی محل چاه برای استقرار دکل حفاری و انجام عملیات حفاری، ساخت تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی مربوط به چاههای نفتی به تعداد 12 حلقه و 5 حلقه چاه گازی میزان یکهزار و 520 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

کاهش هدروی گاز

به گزارش مهر، وی در ادامه از سرمایه گذاری 300 میلیارد ریالی برای پاکسازی میادین مین مربوط به جنگ تحمیلی خبر داد و تصریح کرد: در میادین نفت و گاز غرب کشور به وسعت 85 میلیون متر مربع با هزینه 300 میلیارد ریالی عملیات مین روبی انجام شده است.

ضیغمی با اشاره به طراحی مهندسی ساخت پالایشگاه گاز و گاز مایع 3100 در منطقه چشمه خوش بیان کرد: این پالایشگاه با هدف جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و تزریق به میادین نفتی و همچنین ارسال میعانات به پتروشیمی دهلران و ایلام با سرمایه گذاری 40 میلیارد ریالی در مرحله طراحی مهندسی قرار دارد.

به گفته وی همچنین در منطقه غرب کشور ساخت خط انتقال گاز شیرین از پالایشگاه ایلام به تاسیسات TCF با میزان سرمایه گذاری 150 میلیارد ریال انجام گرفته است.