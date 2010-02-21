بوشهر نیازمند مساجد بین راهی است

حجت الاسلام عباس صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: البته سعی شده در تمامی مجتمع های بین راهی در استان بوشهر ایجاد نمازخانه در کنار دیگر امکانات رفاهی برای مسافران ایجاد شود.

وی با بیان این که ساخت مساجد بین راهی یکی از طرح های پیشنهادی در سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهر خواهد بود، اظهار داشت: تجهیز مساجد و حسینیه ها، جاده دسترسی به مساجد و امامزداه ها، پیشنهاد ساخت موسسه های علوم و فنون قرآنی از دیگر طرح های پیشنهادی در سفر سوم هیئت دولت به استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در سفر اول و دوم هیئت دولت به استان بوشهر که به ترتیب در بهمن 84 و بهمن 86 انجام شد، 20 میلیارد ریال به مساجد و حسینیه های این استان کمک شد