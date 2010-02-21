طرح پاتک در کتابخانه های گلستان اجرا شد

سیدحسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح یکی از ابتکارات واحد فنآوری اداره کل کتابخانه های عمومی استان است که در حال حاضر نزدیک به 100 عضو فعال دارد.

وی اظهار داشت: در این طرح اعضای متقاضی، آدرس پست الکترونیک خود را به کتابخانه مورد نظر تحویل داده و کتابخانه ها نیز آن را به واحد فنآوری اداره کل اعلام می نمایند، در پایان هر ماه فهرست تمامی کتاب هایی که به تازگی وارد کتابخانه های استان می شود به آدرس پست الکترونیک عضو متقاضی ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: این شیوه نوعی ارتباط با مشتری و مشتری مداری کتابخانه های عمومی در استان گلستان محسوب می شود.

به گفته علوی، یکی دیگر از جنبه های این طرح مربوط به بازاریابی مشتری در کتابخانه ها می شود، بعنوان نمونه هر فرد می تواند بدون عضویت در کتابخانه نیز آدرس ایمیل خود را از طریق پورتال اداره کل ثبت نماید و پس از رویت فهرست ماهانه تازه های کتاب و اطلاع از تازه های کتاب ممکن است او نیز به عضویت فعال کتابخانه درآید.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، در ایام دهه فجر کتابخانه های شهرهای اینچه برون انبارالوم در استان راه اندازی شد.

گلستان 28 کتابخانه عمومی دارد.