یارانه احزاب از هزینه دولت در کادرسازی می کاهد/ احزاب نماد توسعه سیاسی

محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص پیشنهاد کمیسیون شوراهای مجلس برای تخصیص بودجه 5 میلیارد تومانی به احزاب در سال 89، گفت : کمک مالی به احزاب امر بدیهی است، چرا که احزاب یکی از مهمترین مولفه های توسعه سیاسی در کشور و یکی از اصلی ترین محورهای سیاست گذاری هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه احزاب در کشور ما ضعیف نگه داشته شده اند و دولتمردان نیز نظرخوشی در زمینه فعالیت احزاب ندارند، ادامه داد: فعال نبودن احزاب و داشتن دیدگاهی مخالف تحزب، ضعفی بزرگ برای یک کشور محسوب می شود.

سلامتی با اشاره به حذف یارانه احزاب در پنج ساله اخیر نیز اظهارداشت: این موضوع نشان از دیدگاههای ضد حزبی دولتمردان دارد.به عقیده وی، احزاب کشور برای فعالیت خود نیازمند کمک هستند، با حق عضویت و کمک مردمی احزاب می تواند سرپا باشند اما فعالیت حزبی به خوبی انجام نمی شود.

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد: اگر قرار باشد فرهنگ تحزب در جامعه شکل بگیرد، دولت باید هم کمک مالی کند و هم احزاب را معتبر و با اهمیت بداند. وی با بیان انتقاداتی درباره اهمیت ندادن به فعالیت احزاب، گفت: دولت نباید جلوی فعالیت گسترده احزاب را بگیرد.

سلامتی در بیان پیشنهادات این تشکل برای چگونگی تقسیم این بودجه در صورت تخصیص، اظهارداشت: آیین نامه ای از سوی وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب در گذشته تهیه شده، که یارانه ها براساس فعالیت احزاب و مولفه های حزبی آنان تقسیم می شود.

این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه برخی از مسئولان نیز به همین آیین نامه و شیوه تقسیم یارانه ها در دولت اصلاحات انتقاداتی مبنی بر اینکه دولت در آن دوره به احزاب همسو با دولت یارانه بیشتری اختصاص می داد، گفت: این موضوع صحت ندارد، چرا که در آن دوره حزب موتلفه اسلامی که دیدگاهی مخالف دولت اصلاحات داشت، به خاطر فعالیت های خود بالاترین رقم یارانه را دریافت می کرد.

وی، کادرسازی، فعالیت در عرصه انتخابات و گسترش مشارکت های مردمی، ارتقا سطح آگاهی مردم را از وظایف احزاب در صورت فعال شدن، عنوان کرد و افزود: این موضوعات موجب کاهش هزینه های دولت در زمینه کادرسازی نیز می شود.