حمایتهای دولتی از محافل ادبی کافی نیست

بهمن حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: محافل ادبی زیادی در کشور برگزار می شود که حمایتهای دولتی از برخی از آنها کافی نیست و این حمایتها باید در اسرع وقت به بهترین نحو افزایش یابد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، محافل فردوسی شناسی زیادی در کشور برگزار می شود که لازم است این محافل مورد حمایت بیشتر بخش دولتی قرار گیرد و ادارات و دستگاه های ذیربط در این زمینه، حمایتها و تعامل خود را افزایش دهند.

این نویسنده اظهار داشت: تعداد اینگونه محافل به نسبت خوب است و لازم است حمایتها افزایش یابد تا کیفیت آنها نیز ارتقا یابد و به بهترین و بالاترین سطح قابل قبول برسد.

حمیدی عنوان داشت: حمایتهای مالی دولت از محافل ادبی در ارتقای کیفی این محافل تاثیر فراوانی دارد و نتایج درخشانی به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است به موازات افزایش حمایتهای مالی دولت، اینگونه محافل از نظر فراهم شدن جا و مکان و تدارکات لازم برای برگزاری آنها حمایت شوند تا برگزارکنندگان اینگونه محافل دغدغه کمتری برای برگزاری آنها داشته باشند.

حمیدی یادآور شد: ادبیات کشور ما بسیار غنی است و در صورت افزایش حمایتها امکان برگزاری محافل بسیار مطلوب ادبی در خصوص معرفی و آشنایی با شاعران و ادبای بزرگ وجود دارد که این امر، ضرورت افزایش حمایتهای یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

وی افزود: محافل ادبی بخشی از مهمترین محافل فرهنگی هستند و بها دادن و توجه به آنها آثار بسیار درخشان فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد.