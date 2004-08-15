به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فولاد خوزستان پس از پشت سر گذاشتن اردوي دو هفته اي در تهران و انجام چهار ديدار تداركاتي ، صبح فردا عازم كشور تركيه خواهد شد تا اردويي 10 روزه را در اين كشور برگزار كند .
به همين منظور اين تيم ساعت 40/7 دقيقه صبح فردا با 20 بازيكن ، 9 نفر كادر فني و 5 همراه تهران را به مقصد استانبول ترك خواهد كرد . قرار است تيم فولاد در اين اردوي تداركاتي كه در فاصله 55 كيلومتري شهر استانبول برپا خواهد شد ، ديدارهاي تداركاتي را مقابل تيم هاي جوانان بشيكتاش ، فنرباغچه و يكي از باشگاههاي تركيه برگزار كند .
گفتني است به دليل خستگي ناشي از بازيهاي تيم ملي ، 6 بازيكن ملي پوش فولاد در سفر به تركيه اين تيم را همراهي نخواهند كرد و به استراحت خواهند پرداخت .
به منظور برپايي اردويي تداركاتي
فولاد خوزستان بدون ملي پوشانش عازم تركيه مي شود
تيم فوتبال فولاد خوزستان در ادامه برنامه هاي آماده سازي خود صبح فردا جهت برپايي اردويي تداركاتي عازم كشور تركيه خواهد شد .
به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فولاد خوزستان پس از پشت سر گذاشتن اردوي دو هفته اي در تهران و انجام چهار ديدار تداركاتي ، صبح فردا عازم كشور تركيه خواهد شد تا اردويي 10 روزه را در اين كشور برگزار كند .
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