فولاد خوزستان بدون ملي پوشانش عازم تركيه مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فولاد خوزستان پس از پشت سر گذاشتن اردوي دو هفته اي در تهران و انجام چهار ديدار تداركاتي ، صبح فردا عازم كشور تركيه خواهد شد تا اردويي 10 روزه را در اين كشور برگزار كند .

به همين منظور اين تيم ساعت 40/7 دقيقه صبح فردا با 20 بازيكن ، 9 نفر كادر فني و 5 همراه تهران را به مقصد استانبول ترك خواهد كرد . قرار است تيم فولاد در اين اردوي تداركاتي كه در فاصله 55 كيلومتري شهر استانبول برپا خواهد شد ، ديدارهاي تداركاتي را مقابل تيم هاي جوانان بشيكتاش ، فنرباغچه و يكي از باشگاههاي تركيه برگزار كند .

گفتني است به دليل خستگي ناشي از بازيهاي تيم ملي ، 6 بازيكن ملي پوش فولاد در سفر به تركيه اين تيم را همراهي نخواهند كرد و به استراحت خواهند پرداخت .