کارگروه پژوهش و فناوری استان کرمانشاه باید دوباره احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی که به منظور برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره پروفسور مجتبی شمسی پور، در محل استانداری تشکیل شد،اظهارداشت: استان ازنظر علمی و فرهنگی بسیار غنی و مناسب است، لذا باید اینگونه جشنواره ها را از حالت منطقه ای (غرب کشور) به سطح ملی تعمیم دهیم که این موضوع را در رایزنی با معاون رییس جمهور مطرح می کنیم .

وی افزود: جشنواره باید به گونه ای برگزار شود که شان و جایگاه استان و بزرگان و فرهیختگان آن به نحو بارزی در نظر گرفته شود.

هاشمی ادامه داد: جا دارد در این خصوص کارگروه پژوهش و فناوری استان نیز دوباره احیا شود و این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد که براساس آن مقرر شد مسوولین دانشگاهی استان با همکاری مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری، رایزنی های لازم را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آورد.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به شخصیت دینی و علمی مرحوم آیت الله نجومی خواهان برگزاری جشنواره ای برای پاسداشت یاد و خدمات این عالم فرزانه در استان شد و از مسوولین امر خواست تا این جشنواره را در دستور کارشان قرار دهند و سالی یک بار به مناسبت بزرگداشت مقام علمی و دینی این عالم هنرمند، جشنواره ای در استان برپا شود.

در این جلسه مقررشد، تا مسئولان دانشگاه های استان با همکاری رییس سازمان ملی جوانان استان در خصوص تمهیدات لازم برای برگزاری جشنواره آیت الله نجومی که قرار است با محوریت علوم انسانی، فرهنگ و الهیات باشد با همکاری دستگاه های ذیربط، اقدام کرده و برگزاری این جشنواره را عملیاتی کنند.

جشنواره پروفسور شمسی پورقرار است تا پایان خرداد ماه سال آینده و پس از انجام امور اولیه همچون تامین اعتبار، فراخوان مقالات، شناسایی اعضای هیئت داوران و.. در شهر کرمانشاه و با حضور نمایندگانی از استان های ایلام، کردستان، لرستان و همدان برگزار شود.

این جشنواره در سه رده سنی زیر 18 سال (دانش آموزی)، 18 تا 30 سال (جوان) و بالای 30 سال (آزاد) در بخش هایی مانند مخترع برتر، پژوهشگر برتر، کارآفرین برتر و ادیب و هنرمند برتر برگزار می شود.