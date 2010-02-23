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۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

حکمت و فلسفه (3)

حکمت عامل عقلانی انسان امروز برای دستیابی به سعادت است

حکمت عامل عقلانی انسان امروز برای دستیابی به سعادت است

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد با اشاره به سرخوردگی انسان امروز از نابسامانیها و ناهنجاریهایی که به واسطه ضعف معنویت ایجاد شده است، گفت: حکمت عامل عقلانی بشر برای دستیابی به سعادت است .

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمایز جوهری میان حکمت و فلسفه گفت: حکمت با سقراط در یونان شروع شد، سقراط حکمت را از لقمان گرفته بود و لذا حکمت یونانی را به حکمت لقمانی وصل می‌کنند.

ثقفی افزود: تفاوت حکمت با فلسفه این است که حکمت به اخلاقیات و فلسفه عملی اخلاقی ناظر است ولی موضوع فلسفه  وجودشناسی است.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد درباره اینکه آیا می‌شود حکمت را معرفت مسلط در جهان پیشامدرن دانست، گفت: دکارت حکمت ریاضی را وارد فلسفه کرد و بعد از آن دوران پوزیتیویسم پدید آمد. ولی دوران پسامدرن دوباره به عقلانیت ذهنی بازگشت. بنابراین هم ‌اکنون راهیابی به سعادت زندگی را تنها از طریق علم میسر نمی‌دانند وحکمت و فلسفه معرفت مسلط درعصر پسامدرن است نه پیشامدرن.

ثقفی در مورد نیاز فلسفه برای پیشبرد راه خود به حکمت نیز گفت: در دنیای کنونی فلسفه عقلانیت محض مطرح بود. در یک بخشش عقلگرایی به الهیات برخورد می‌کرد که فلسفه اخلاق کانت شد و فلسفه دکارت خداشناسی شد اما فلسفه اگزیستانسیالیستها به دو شعبه الحادی و الهی تقسیم شد. بنابراین نمی شود گفت که فلسفه مساوی با حکمت است و حکمت ،حکمت الهی است.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: ولی از آنجا که بشر در دوره جدید سرخورده شده و تروریسم و خودکشی و مسائل غیر اخلاقی باب شده است دوباره عقلانیت بشر راه به حکمت پیدا کرده و به حکمت و دین عقلانی برمی‌گردد.

کد مطلب 1038192

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