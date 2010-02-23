حکمت عامل عقلانی انسان امروز برای دستیابی به سعادت است

دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تمایز جوهری میان حکمت و فلسفه گفت: حکمت با سقراط در یونان شروع شد، سقراط حکمت را از لقمان گرفته بود و لذا حکمت یونانی را به حکمت لقمانی وصل می‌کنند.

ثقفی افزود: تفاوت حکمت با فلسفه این است که حکمت به اخلاقیات و فلسفه عملی اخلاقی ناظر است ولی موضوع فلسفه وجودشناسی است.

استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد درباره اینکه آیا می‌شود حکمت را معرفت مسلط در جهان پیشامدرن دانست، گفت: دکارت حکمت ریاضی را وارد فلسفه کرد و بعد از آن دوران پوزیتیویسم پدید آمد. ولی دوران پسامدرن دوباره به عقلانیت ذهنی بازگشت. بنابراین هم ‌اکنون راهیابی به سعادت زندگی را تنها از طریق علم میسر نمی‌دانند وحکمت و فلسفه معرفت مسلط درعصر پسامدرن است نه پیشامدرن.

ثقفی در مورد نیاز فلسفه برای پیشبرد راه خود به حکمت نیز گفت: در دنیای کنونی فلسفه عقلانیت محض مطرح بود. در یک بخشش عقلگرایی به الهیات برخورد می‌کرد که فلسفه اخلاق کانت شد و فلسفه دکارت خداشناسی شد اما فلسفه اگزیستانسیالیستها به دو شعبه الحادی و الهی تقسیم شد. بنابراین نمی شود گفت که فلسفه مساوی با حکمت است و حکمت ،حکمت الهی است.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: ولی از آنجا که بشر در دوره جدید سرخورده شده و تروریسم و خودکشی و مسائل غیر اخلاقی باب شده است دوباره عقلانیت بشر راه به حکمت پیدا کرده و به حکمت و دین عقلانی برمی‌گردد.