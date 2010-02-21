67 درصد جمعیت روستایی مازندران گازدار هستند

محسن عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: همچنین در حال حاضر 96 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردارند و در ایام فجر نیز تعدادی از شهرهای استان گازرسانی شد.

وی اظهار داشت: تاکنون 60 جایگاه سی ان جی در استان راه اندازی شده است و به هم استانیها خدمات رسانی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ایام دهه فجر 11 هزار و 638 کیومتر شبکه گذاری و 489 هزار و 400 علمک گاز در استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، خواستار همکاری بیشتر مشترکان برای صرفه جویی در مصرف انرژی پاک شد و گفت: نباید این نعمت خدادادی را هدر داد.

عرب مقصودی افزود: درحال حاضر در 66 روستای استان با 70 میلیارد ریال اعتبار طرح گازرسانی در دست اجراست



