نورالله دهبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: روستای مران از آخرین روستای برق شده منطقه سه هزار تنکابن است که با احداث شبکه برق به شبکه سراسری متصل شد و مشترکان روستا از برق مطمئن بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: این روستا از روستاهای کوهستانی دردل کوههای بخش سه هزار است که به دلیل نداشتن جاده دسترسی مناسب، برقرسانی با روستا با مشکلات فراوانی همراه بوده است و بسیاری از تجهیزات توسط چهارپایان به مسیر منتهی به روستا منتقل شد.

دهبندی افزود: برای اجرای این طرح دومیلیارد و 400 میلیون ریال هزنیه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: با وجود برودت هوا و برق در منطقه سه هزار به ویژه در ارتفاعات روستای مران، اجرای پروژه با تلاش شبانه روزی همکاران با موفقیت انجام شد.

غرب مازندران 340 هزار مشترک برق دراد.

