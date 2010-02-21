نورالله دهبندی در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: روستای مران از آخرین روستای برق شده منطقه سه هزار تنکابن است که با احداث شبکه برق به شبکه سراسری متصل شد و مشترکان روستا از برق مطمئن بهره مند شدند.
وی اظهار داشت: این روستا از روستاهای کوهستانی دردل کوههای بخش سه هزار است که به دلیل نداشتن جاده دسترسی مناسب، برقرسانی با روستا با مشکلات فراوانی همراه بوده است و بسیاری از تجهیزات توسط چهارپایان به مسیر منتهی به روستا منتقل شد.
دهبندی افزود: برای اجرای این طرح دومیلیارد و 400 میلیون ریال هزنیه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بیان داشت: با وجود برودت هوا و برق در منطقه سه هزار به ویژه در ارتفاعات روستای مران، اجرای پروژه با تلاش شبانه روزی همکاران با موفقیت انجام شد.
غرب مازندران 340 هزار مشترک برق دراد.
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