دو میلیون تن در واحدهای صنعتی ساوه پروفیل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کامبیز نیکنامی ظهر یکشنبه در بازدید هیئت تجاری و سیاسی جمهوری چواش تاتارستان روسیه از این شرکت افزود: گروه صنعتی پروفیل صفا از شرکتهای تولید کننده پروفیل در ساوه است که کاملا توسط بخش خصوصی اداره می شود و محصولات آن به دلیل کیفیت بالای خود به کشورهای مختلفی صادر می شود.

وی اضافه کرد: انگلستان، فرانسه، آلمان، اسپانیا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس بزرگترین مشتریان این شرکت را تشکیل می دهد که در این راستا برای توسعه بازارهای هدف محصول این شرکت در روسیه آمادگی لازم وجود دارد.

نیکنامی با اشاره به اینکه محصولات این شرکت در صنایع مختلفی کاربرد دارد، بیان داشت: محصولات پروفیل در صنایع آب، برق، گاز و نیز صنعت ساختمان و علوم پزشکی از کاربردهای متنوعی برخوردار است به گونه ای که این محصول را می توان در زمره یکی از کالاهای استراتژیک صنعتی در هر مشور محسوب کرد.

وی با بیان اینکه صادراتی از این شرکت به حوزه کشورهای مشترک المنافع به انجام نمی رسد، خاطرنشان کرد: با این وجود کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان مواد اولیه این شرکت محسوب می شود به گونه ای که ورق های مورد استفاده در تولید محصول از این کشور وارد می شود.

مدیر کنترل کیفیت شرکت پروفیل ساوه اظهار داشت: این شرکت در تولید هاترول، روق های گرم و سرد و نورد آلومینیوم نیز دارای تولید محصول است که این محصولات اغلب به کشورهای دارای تکنولوژی های بالا صادر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی جمهوری چواش تاتارستان روسیه نیز گفت: در این ایالت واحدهایی وجود دارد که دستگاه های جوش در آن به صورت اتوماتیک نسبت به جوش و برش محصولات فلزی اقدام می کنند که آمادگی داریم برای استفاده از این دستگاه ها در صنایع تولیدی ایران و استان مرکزی با طرف ایرانی قراردادهای همکاری منعقد شود.

ایگور کوستارین افزود: با استفاده از این دستگاه ها دیگر نیازی به استفاده از نیروهای جوشکار برای انجام کار نیست و این دستگاه ها قادر خواهند بود به صورت دیجیتالی نسبت به انجام مراحل مختلف جوش قطعات بر اساس مدل برنامه ریزی شده اقدام کنند.

وی اضافه کرد: تجار و بازرگانان این جمهوری علاقمند هستند از توانمندیهای موجود صنعتی در استان مرکزی و جمهوری اسلامی ایران آشنایی و اطلاعات بیشتری کسب کنند که در این زمینه می طلبد روابط اقتصادی بیشتری میان بازرگانان دو طرف برقرار شود.

این هیئت اقتصادی و سیاسی در مدت دور روز سفر به استان مرکزی از توانمندی های صنعتی و تولیدی شهرهای ساوه و اراک بازدید و با استاندار مرکزی ملاقات خواهند کرد.