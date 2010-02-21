به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا ناصری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سرمایه های اجتماعی و اندیشه های سازنده سرمایه اصلی هر جامعه برای شکوفایی است، افزود: هدف این مجموعه ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه و انجام امور زیر بنایی جهت بالا بردن دانش علمی است.

وی بهره برداری از کاشی نیلوفردو و سه، کاشی آیدا سرام، باشگاه ورزشی ویژه کارگران و مجتمع آموزشی شبانه روزی را از جمله پروژه های قابل افتتاح در سفر رئیس جمهور اعلام کرد و افزود: برای سه طرح صنعتی استان 30 درصد تسهیلات بانکی و 70 درصد سرمایه آورده بوده است.

وی کل اعتبار تخصیص یافته برای این پنج طرح را 700 میلیارد ریال دانست و گفت: در آینده نزدیک گروه صنعتی ناصری مجتمع صنعتی هزار دستان را برای رفع محرومیت ها و اشتغال زایی در استان اجرا خواهد شد.

ناصری بیان داشت: در صورت کمک به موقع مسئولین استان چندین طرح صنعتی دیگر نیز در استان اجرا خواهد شد و امید است سفر سوم هیئت دولت نیز مایه برکات ارزشمندی در جهت رفع محرومیت زدایی از چهره این استان شود.