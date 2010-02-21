محسن محرری در حاشیه بازدید ازدومین نمایشگاه دستاودهای پژوهش و فن‌آوری درگفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: این نمایشگاه بدلیل روان‌سازی ارتباطات با گروه‌های مختلف اجرایی و پژوهشگران ظرف مدت 4 روز در رفع مشکلات کاری تاثیر بسزایی دارد.



وی با اشاره به برپایی دومین نمایشگاه دستاودهای پژوهش وفنآوری در استان قم تصریح کرد: با توجه به اینکه وجود اینگونه نمایشگاه‌ها در قم بسیار نوپا است وتجربه‌ای بس طولانی در این زمینه وجود ندارد ولی تاحدودی درحد انتظار بوده است.



معاون منابع انسانی استاندار قم، استقبال گروه‌های مختلف سنی و تحصیلی مردم را از این نمایشگاه را بیش ازحد توقع دانست و عنوان کرد: معرفی آثار پژوهشی پژوهشگران و ابتکارات نوآوران تاثیر بسزایی در انگیزه آنان ایجاد می‌کند.



محرری خاطر نشان کرد: بهره‌برداری از نتایج آثار و ابتکارات و نوآوری‌های پژوهشگران دربین دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و خبرگان در بخش صنعت تولید می‌تواند موثر و مفید واقع شود.



دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان قم تا سوم اسفندماه از ساعت 16 لغایت 21 در مجتمع امام خمینی(ره) قم در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد.

