زمان دقیق آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 300 نفر در این آزمون شرکت می کنند که بیش از 90 درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در این دوره روز سه شنبه 11 اسفند برگزار می شود و کارت آزمون در روز 10 اسفند ماه 88 در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع می شود.

کشاورز به آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی اشاره و خاطرنشان کرد: کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی اعلام کرده است.