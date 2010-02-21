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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

معاون دانشگاه به مهر خبر داد:

زمان دقیق آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

زمان دقیق آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به رقابت 300 داوطلب در سومین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این آزمون اول اسفند در محل دانشگاه برگزار می شود.

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود 300 نفر در این آزمون شرکت می کنند که بیش از 90 درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دهند.

وی یادآور شد: آزمون کتبی برای پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در این دوره روز سه شنبه 11 اسفند برگزار می شود و کارت آزمون در روز 10 اسفند ماه 88 در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع می شود.

کشاورز به آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی اشاره و خاطرنشان کرد: کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی های بالا در رشته پزشکی اعلام کرده است.

کد مطلب 1038215

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