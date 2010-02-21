اجرای کامل اصل 44 نیازمند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد صادقی گلمکانی ظهر یکشنبه در آئین معارفه رئیس جدید سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی اجرایی شدن اصل 44 را نیازمند فراهم شدن زیرساختهای اقتصادی در کشوردانست و اظهار داشت: باید با حمایت جدی از بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و بررسی مشکلات و موانع موجود بعنوان عامل توسعه و منبع جدید درآمدی زمینه های تحقق اصل 44 قانون اساسی را با توجه به کمبود منابع مالی دولتی نسبت به حجم طرحها و پروژه های اجرایی کشور را فراهم کنیم.

وی هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی را اصلاح ساختار اقتصادی کشور عنوان کرد و بیان داشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها بعنوان محور اصلی طرح تحول اقتصادی باعث مصرف بهینه، کاهش استفاده از درآمدهای نفتی و توسعه کشور می شود.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ریشه تورم در کشور اتلاف منابع است، افزود: متاسفانه هم اکنون تولیدات کشور قدرت رقابتی قابل توجهی در سطح ملی و بین المللی ندارند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه این امر نیز تحقق خواهد یافت.

صادقی گلمکانی با تاکید براینکه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها نیازمند عزم ملی است و همه دستگاهها و بنگاههای اقتصادی باید دولت را در اجرای این مهم یاری کنند، خاطر نشان کرد: در ارستای اجرای موثر این طرح هم اکنون بسته های سیاستی صنعت و معدن، کشاورزی، حمل و نقل، توزیع کالا و خدمات، سیاستها ی پولی، امور اجتماعی، باز توزیع درآمد، سلامت و امنیت غذایی و تعرفه های تکمیلی انرژی در دست تهیه است.

ایجاد شهرک صنعتی مشترک در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه با اعلام اینکه بر اساس تفاهم نامه همکاری اقتصادی ایران و ترکیه شهرک صنعتی مشترک در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه در یکی از نقاط صفر مرزی آذربایجان غربی ایجاد خواهد شد، افزود: سازمان امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر خانه خانه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.

ابراهیم حق جو با تاکید بر اینکه باید با برنامه ریزی از تبعات مثبت این طرح استفاده کنیم، بیان داشت: هفته آینده نشست مشترک تصویب جزیئات احداث این شهرک مشترک با حضور مسئولان ترکیه در تهران برگزار خواهد شد.

ظرفیتهای سرمایه گذاری آذربایجان غربی مغفول مانده است

رئیس جدید سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی نیز در این آئین منابع محدود را یکی از نارسائی های نظام اقتصادی دانست و افزود: متاسفانه میزان اعتبار تخصیص یافته جوابگوی اعتبار مورد نیاز جهت احداث پروژه های سرمایه گذاری استان نخواهد بود.

غلامرضا دیزج نژاد دریاچه ارومیه و همجواری با سه کشور خارجی را از جمله مزیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری آذربایجان غربی عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه از ظرفیت این منابع به دلیل عدم توجه به تجهیز منابع استانی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی استفاده نشده است.