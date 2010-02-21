طرح آموزشی مرزبانی اهل بیت (ع) برگزار می شود

علی اکبر انصاری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: در راستای ارتقاع سطح علمی مبلغین و مبلغان در استان طرح آموزشی مرزبانی اهل بیت (ع) به مدت چهار روز در نظر گرفته شده است که تعداد 100 نفر از مبلغین و مبلغان استان در این طرح شرکت می کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه این طرح از 19 اسفند ماه آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه می یابد، افزود: مباحثی که در این طرح عرضه می شود بیشتر در ارتباط با شناخت فرقه های باطله مذهبی است.

انصاری راد همچنین به نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت در 10 اسفند ماه اشاره کرد و افزود: علمای شیعه و سنی در کنارهم به بیان دیدگاه های خود در ارتباط با وحدت امت اسلامی می پردازند.

وی در خصوص اهمیت این نشستها تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای این نشستها فضای مفاهمه وهم اندیشی است می‌تواند بستر مناسبی برای تبیین و تشریح مسائل ضروری و قابل بحث میان شیعه واهل سنت باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه این طرح جزیی از برنامه‌های استانی است افزود: دراین همایش یک روزه افزون بر200 نفرشرکت می کنند.