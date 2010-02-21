قیمت بلیتهای جشنواره موسیقی فجر ارزان شود

به گزارش خبرگزاری مهر جلال ذالفنون،نوازنده پیشکسوت سه تار با بیان این مطلب گفت : بعد از نبود سالن موسیقی ،مهمترین مشکل جامعه موسیقی در حال حاضربه کاهش اجراهای زنده برمی گردد که باید راه حلی اساسی برای این مشکل پیدا کرد.

وی با اشاره به قیمتهای بلیت حشنواره افزود: بلیت اجراهای جشنواره موسیقی فجر باید آنقدر ارزان قیمت باشد که همه خانواده های علاقه مند بتوانند از تنوع موسیقی جشنواره استفاده کنند.



این نوازنده سه تاردر ادامه گفت : نبود اجراهای صحنه ای مردم را نسبت به موسیقی اصیل جامعه بیگانه می کند و گرایش آنها را نسبت به موسیقی ماهواره ای افزایش می هد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است؛ دست اندرکاران جشنواره ها و مدیریت موسیقی کشور برای افزایش رویکرد مخاطبان به موسیقی ملی، سنتی و اصیل، ارائه بلیت های ارزان را افزایش دهند تا زمینه هر چه بیشتر گرایش نسل جوان به این هنر فراهم شود.



بیست و پنجمین جشنواره بین الملی موسیقی فجر از 7 تا 13 اسفندماه برگزار می شود.



