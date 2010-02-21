45 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان ایلامی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین زمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این صندوق در زمینه صندوقهای غیر دولتی در بخش کشاورزی در سال 86 با سرمایه اولیه چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و تعداد 71 تشکل تاسیس شده است.

وی بیان داشت: اهداف این صندق شامل تقویت حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، افزایش انگیزه در بین کشاورزان، بازاریی برای محصولات کشاورزان و.... است.

زمانی عنوان کرد: از آغاز شروع بکار این صندوق 418 فقره تسهیلات به ارزش 45 میلیارد ریال به تشکلهای کشاورزی استان ایلام پرداخت شده است.

وی یادآور شد: این میزان تسهیلات در جهت بر طرف کردن مشکلات کشاورزان استان ایلام پرداخت شده است.