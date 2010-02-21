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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۸

45 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان ایلامی پرداخت شد

45 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان ایلامی پرداخت شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان ایلام گفت: تاکنون 45 میلیارد تسهیلات از سوی این صندوق به کشاورزان سطح استان ایلام پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین زمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این صندوق در زمینه صندوقهای غیر دولتی در بخش کشاورزی در سال 86 با سرمایه اولیه چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و تعداد 71 تشکل تاسیس شده است.

وی بیان داشت: اهداف این صندق شامل تقویت حجم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، افزایش انگیزه در بین کشاورزان، بازاریی برای محصولات کشاورزان و.... است.

زمانی عنوان کرد: از آغاز شروع بکار این صندوق 418 فقره تسهیلات به ارزش 45 میلیارد ریال به تشکلهای کشاورزی استان ایلام پرداخت شده است.

وی یادآور شد: این میزان تسهیلات در جهت بر طرف کردن مشکلات کشاورزان استان ایلام پرداخت شده است.

کد مطلب 1038229

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