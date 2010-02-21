ضریب نفوذ اینترنت در آذربایجان غربی به 23 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهمن اسماعیل زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه استان در زمینه ضریب نفوذ اینترنت جزو 10 استان برتر کشور است بیان داشت: سال آینده با توجه به زیرساخت های مناسب اقدامات خوبی در بحث واگذاری اینترنت پرسرعت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امسال 2500 کیلومتر از جاده های روستایی استان نیز از خدمات فیبرنوری بهره مند شده اند خاطرنشان کرد: سال آینده 23 هزار پورت اینترنت در سطح استان راه اندازی می شود.

اسماعیل زاده از اجرای سه هزار و 500 کیلومتر فیبر نوری در سطح استان خبرداد و بیان داشت: در حال حاضر هفت هزار کیلو متر فیبر نوری در سطح استان داریم که تمامی استان تحت پوشش قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همچنین با اشاره به اینکه امسال تمامی روستاهای بالای 20 خانوار این استان از خدمات مخابراتی بهره مند می شوند گفت: با فعالیت مستمر شرکت مخابرات استان 2871 روستای این استان تاکنون از خط ثابت تلفن بهره مند شده اند.

اسماعیل زاده، همچنین از برخورداری 531 روستای آذربایجان غربی از خدمات ICT در طول سال جاری خبر داد و یادآور شد: تمامی خدمات پستی و مخابراتی در این دفاتر انجام می شود.

وی اضافه کرد: پوشش تلفن همراه نیز در روستاهای استان حدود 55 درصد است که در سال آینده این رقم نیز به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان در مورد پوشش مخابراتی جاده های استان نیز گفت: در حال حاضر 97 درصد جاده های این استان از پوشش مخابراتی بهره مند هستند.

اسماعیل زاده، اعتبارات مصوب برای اجرای خدمات مخابراتی در طول سال جاری را حدود 240 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبار برای اجرای خدمات فیبر نوری، ICT روستایی، خدماتی مخابرات شهری و اجرای زیر ساخت های مخابراتی در سطح استان هزینه شده است.

وی همچنین از پیش بینی 180 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای خدمات مخابراتی در استان در سال آتی خبر داد و گفت: با تخصیص این میزان اعتبار انتظار داریم بسیاری از مناطق استان از خدمات مختلف شرکت مخابرات برخوردار شوند.

مدیر عامل شرکت مخابرات آذربایجان غربی از نصب هزار و 153 تلفن همگانی در سطح استان خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر شش هزار و 500 تلفن همگانی در سطح استان وجود دارد.