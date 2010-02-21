تعرفه خدمات قضایی در سال آتی حدود 3 برابر می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزایش 800 میلیارد تومانی درآمد حاصل از تعرفه خدمات قضایی را ناشی از افزایش تعرفه خدمات متفاوتی که از سوی دستگاه های قضایی ارائه می شود، دانست و متذکر شد: ارقام این تعرفه ها به پیشنهاد وزیر دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه تصویب می شود.

وی که مصوبات کمیسیون تلفیق را در بخش درآمدهای مالیاتی تشریح می کرد گفت: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت برای مالیات بر ثروت که معادل یک هزار و 211 میلیارد تومان می شود، عینا تصویب کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین از افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن خبر داد و گفت: دولت در لایحه بودجه 89 برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 85 میلیارد تومان در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 100 میلیارد تومان افزایش داد.



مفتح همچنین گفت که کمیسیون تلفیق در بخش مالیاتی ردیف‌های مالیاتی برای خدمات ثبتی 35 میلیارد تومان و برای خدمات نوین ثبتی مبلغ 350 میلیارد تومان در نظر گرفته است.



وی همچنین خاطر نشان کرد: کمیسیون تلفیق ردیف جدیدی در بخش مالیاتی درآمدهای بودجه سال آینده تحت عنوان سازمان اکتشافات معدنی کشور در نظر گرفته که درآمد حاصل از فروش گواهی کشف و خدمات علوم زمینی در آن واریز می‌شود و رقمی حدود یک و نیم میلیارد تومان برای آن منظور شده است.



مفتح گفت که که در قوانین بیمه اجرای شخص ثالث پیش‌بینی شده از بیمه هر شخص ثالث 10 درصد برای مصرف اموری که قانون مشخص کرده هزینه شود و از آنجا که این موضوع واجد ردیف درآمدی نبود کمیسیون تلفیق ردیفی را به آن اختصاص داد که رقم منظور مستقیماً به آن واریز خواهد شد.



بر این اساس از 5 سرفصل مالیاتی در بخش درآمدی بودجه چهار فصل آن یعنی بخش درآمد، بخش ثروت، بخش واردات و بخش کالا و خدمات تعیین تکلیف شده و مالیات مربوط به بخش شرکت‌ها نیز در نشست بعدازظهر امروز کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

