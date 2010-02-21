محرومیت متخلفان از آزمون مجدد دستیاری

دکتر عباس زارع نژاد مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت آزمون مجدد دستیاری 27 فرودین ماه 89 برگزار خواهد شد و تا زمان برگزاری آزمون اگر افرادی از میان داوطلبان تخلف شان در این دوره احراز و ثابت شود از آزمون مجدد محروم خواهند شد.

وی اضافه کرد: البته بر اساس آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، هر زمان که یک داوطلب در هر مرحله از ثبت نام تا تحصیل قرار داشته باشد و تخلف وی در ورود به دوره بالاتر به اثبات برسد علاوه بر جلوگیری از ادامه تحصیل وی با او برخورد می شود.

زارع نژاد مهر گفت: داوطلبان از بابت رسیدگی به تخلفات در این دوره از آزمون هیچ نگرانی نداشته باشند و تنها به خدمتگزاران خود فرصت دهند تا کارها به سامان برسد و زمینه برگزاری آزمون مجدد در نهایت سلامت فراهم شود.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 27 فروردین 89 برگزار می شود.