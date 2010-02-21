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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

حفظ کرامت انسانی مورد تأکید پاپ قرار گرفت

پاپ در دیدار با رؤسای خطوط هوایی ایتالیا اولویت کرامت انسان را حتی در یک تهدید تروریستی مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز 24، پاپ در این دیدار که با حضور رئیس خطوط هوایی ایتالیا و کارکنان در بخشهای تجاری و مسافربری صورت گرفته بود گفت: در هر بخشی حمایت از انسان و کرامت وی ضروری است.

وی یادآور شد: بحران اقتصادی مشکلاتی برای بخش نیروی هوایی غیرنظامی و همچنین تهدیدات تروریستی بین المللی به ایجاد کرد، حتی در این وضعیت نیز نباید فراموش کرد که احترام گذاشتن به تقدم انسانی و توجه به نیازهای وی  بسیار حائز اهمیت است.

رهبرکاتولیکهای جهان مسئله کرامت انسانی را به‌کرات در مورد موضوعات مختلفی چون تحقیقات سلولهای بنیادین، مسئله اتانازی و گفتگوهای بین مذهبی مورد تأکید قرار داده است.

مسئله کرامت انسانی و اهمیت آن بخشی از اصول تعالیم اجتماعی کاتولیک است که در کنار موضوعاتی چون انسجام و خیریه قرار می‌گیرد.

کد مطلب 1038252

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