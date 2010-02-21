حفظ کرامت انسانی مورد تأکید پاپ قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز 24، پاپ در این دیدار که با حضور رئیس خطوط هوایی ایتالیا و کارکنان در بخشهای تجاری و مسافربری صورت گرفته بود گفت: در هر بخشی حمایت از انسان و کرامت وی ضروری است.

وی یادآور شد: بحران اقتصادی مشکلاتی برای بخش نیروی هوایی غیرنظامی و همچنین تهدیدات تروریستی بین المللی به ایجاد کرد، حتی در این وضعیت نیز نباید فراموش کرد که احترام گذاشتن به تقدم انسانی و توجه به نیازهای وی بسیار حائز اهمیت است.

رهبرکاتولیکهای جهان مسئله کرامت انسانی را به‌کرات در مورد موضوعات مختلفی چون تحقیقات سلولهای بنیادین، مسئله اتانازی و گفتگوهای بین مذهبی مورد تأکید قرار داده است.

مسئله کرامت انسانی و اهمیت آن بخشی از اصول تعالیم اجتماعی کاتولیک است که در کنار موضوعاتی چون انسجام و خیریه قرار می‌گیرد.