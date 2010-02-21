طرح پرروش ماهی قزل آلا در استخرهای بتونی گلستان به بهره برداری رسید

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به ازای هر متر مربع 40 قطعه ماهی قزل آلا به وزن 40 گرم در نیمه آذرماه سال جاری در این استخرها رهاسازی شد.

وی اظهار داشت: با گذشت بیش از 75 روز، این ماهیان به وزن 160 گرم رسیده اند و متوسط رشد روزانه آن 1.3 گرم است و پیش بینی می شود تا فروردین ماه سالجاری به بیش از 300 گرم برسد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود 100 کیلومتر نوار ساحلی و آب و هوای مساعد، گلستان از مناطق خوب برای پرورش ماهی قزل آلا و دیگر گونه های آبزیان است.

به گفته پاسندی، درجه حرارت منطقه در نیمه دوم سال بین 12 تا 18 سانتیگراد است و تحمل شوری آب از سوی قزل آلا، گلستان را به مکان مستعدی برای پرورش این گونه تبدیل کرده است.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: براساس برنامه چهارم توسعه کشور، برای گلستان تولید 23هزار تن ماهیان گرمابی و دو هزار و 200 تن ماهیان سردابی پیش بینی شده بو که دربخش تولید ماهیان گرمابی حدود 97 درصد و ماهیان سردابی حدود 58 درصد و در مجموع حدود 86 درصد از پیش بینی های برنامه چهارم محقق شده است.

وی اظهار داشت: درحال حاضر سالانه حدود 13 هزار تن انواع ماهیان گرمابی و سردآبی توسط آبزی پروران این استان تولید می شود که حدود 60 درصد آن در منطقه گنبدکاووس تولید می شود.