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۲۵ مرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۲۳

يك منبع آگاه در دولت موقت عراق در گفتگو با مهر خبر داد:

الشعلان شبكه خودسري را ساخته كه با هماهنگي نيروهاي اشغالگر عمل مي كنند / ارتباط و بهره گيري اين گروه از منافقين منتفي نيست

الشعلان شبكه خودسري را ساخته كه با هماهنگي نيروهاي اشغالگر عمل مي كنند / ارتباط و بهره گيري اين گروه از منافقين منتفي نيست

حازم الشعلان و زير دفاع دولت موقت عراق شبكه اي از گروههاي خودسر را سازماندهي كرده است كه بدون هماهنگي با اكثريت افراد دولت موقت عراق و صرفا با هماهنگي مسوولين اطلاعاتي نيروهاي اشغالگر به اقدامات مشكوكي در سراسر عراق و بويژه مناطق مركزي و جنوبي انجام مي دهند.

به گزارش خبرگزاري مهر يك مقام آگاه در دولت موقت عراق از بغداد با بيان مطلب فوق افزود: فاصله الشعلان و چند نفر ديگر از اعضاي موثر دولت بامواضع پيشين مقامات عراقي و حتي اكثريت اعضاي فعلي دولت موقت هر روز بيشتر مي شود كه در نتيجه آن افراد اين گروه هر چه بيشتر نزد اشغالگران جايگاه كليدي تري پيدا مي كنند و افرادي كه قبل و بعد از سقوط صدام عناصر مهمي براي اداره عراق محسوب مي شدند به انحاء مختلف از صحنه تاثيرگذاري بر تحولات عراق خارج مي شوند.

وي بدون ذكر نام افراد اخير ادامه داد: الشعلان داراي چنان موقعيتي گشته كه نفر اول دولت موقت در امور امنيتي و مثلا مورد اوضاع اخير نجف از نظر دولت آمريكا به حساب مي آيد، در حاليكه اروپاييها اساسا چندان اعتمادي به وي ندارند و سرمايه گذاري روي او را خطاي ديگر آمريكاييها مي دانند.

اين مقام عراقي با اشاره به خبري كه چندي پيش توسط خبرگزاري مهر مبني بر واريز 8 ميليون دلار به يك حساب ويژه در انگلستان به نام الشعلان منتشر شد افزود: تحركات اخير و مانورهاي وي در صحنه امنيتي عراق چنين اخباري را تاييد مي كند.

وي با اشاره به عدم اطلاع از اظهارات الشعلان در گفتگو با الشرق الاوسط مبني بر در اختيار داشتن بازداشت شدگان ايراني احتمال هرگونه همكاري اعضاي گروهك منافقين بامرتبطين وي را رد نكرد.

کد مطلب 103826

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