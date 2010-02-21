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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

در گفتگو با مهر بیان شد:

یک هزار هکتار زمین جهت ساخت مسکن مهر در قم واگذارشده است

یک هزار هکتار زمین جهت ساخت مسکن مهر در قم واگذارشده است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مهندسین مشاور محاسبان علم و تجربه قم از واگذاری بیش از یک هزار هکتار زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی جهت ساخت مسکن مهر در قم خبر داد.

مجتبی دلاوری پاریزی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به این که زمین‌هایی با مجموع مساحت یک هزار هکتار جهت آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی در شهرک پردیسان قم به مجموعه تعاونی‌های مسکن مهر واگذارشده است افزود: از کل مساحت یاد شده  بالغ بر 39 هکتار به اتحادیه‌‌های کارکنان دولت، فرهنگیان و کارگران اختصاص دارد.

مشاور مهندسی مسکن مهر عنوان کرد: 16 هزار و 500 واحد مسکونی در بخش توسعه پردیسان در مرحله ساخت فونداسیون می‌باشد که  40 درصد از عملیات آماده سازی معابر و نقشه‌های جانمایی آن به پایان رسیده است.

دلاوری پاریزی بیان داشت: 12،2 هکتار از زمین‌های مسکن مهر در شهرک پردیسان جهت ساخت یک هزار و پانصد و بیست واحد به نیروهای مسلح اختصاص دارد که طراحی و مطالعات آن به پایان رسیده است.

مشاور مهندسی مسکن مهر قم از به پایان رسیدن 1200واحد مسکن مهر نیروهای مسلح خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال جاری اسکلت‌بندی 200 واحد مسکونی به پایان می‌رسد و بخش دیگری از این واحدها نیز تا پایان سال جاری افتتاح و آماده واگذاری می‌شود.

مدیر دفتر مهندسین مشاور محاسبان علم و تجربه در پایان تصریح کرد: قیمت تمام شده هر واحد مسکونی با توجه به مساحت آن بالغ بر 25 الی 35 میلیون تومان است.

کد مطلب 1038265

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