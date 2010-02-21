حتما با این لپ تاپ می توانید کار کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، لپ تاپ "الکس" دارای نرم افزارهای تسهیل شده ای برای ارسال نامه های الکترونیکی، ویرایش تصاویر، مرورگر شبکه و نرم افزارهای ویرایش متن بوده و بر پایه لینوکس ساخته شده است. افرادی که قصد استفاده از این لپ تاپ را دارند باید ماهانه 39.95 دلار بها را برای خدمات تلفنی، به روز رسانی نرم افزارها و دسترسی به پهنای باند پرداخت کنند.

خالقان این لپ تاپ امیدوارند سادگی استفاده و پیچیده نبودن نرم افزارهای آن بتواند الکس را به جایگزینی محبوب برای سیستم های عامل ویندوز و مک تبدیل کند.

"بارنی موریسن لیونز" مدیر شرکت سازنده الکس معتقد است این لپ تاپ به عنوان یک ابررایانه طراحی نشده و تاثیر چندانی بر روی بازار رایانه های کنونی نخواهد داشت.

ایده اصلی خلق این لپ تاپ ایجاد راهی برای استفاده ساده و لذت بخش از رایانه ها بوده است. کاربران این لپ تاپ حافظه USB حاوی اطلاعات رمزی کاربر را دریافت خواهند کرد تا بتوانند از هر لپ تاپ مدل الکس به رایانه خود دسترسی پیدا کنند. همچنین کاربران در برابر حق عضویت ماهانه خود نرم افزار ضد ویروس و 10 گیگابایت حافظه خالی بر روی سرور شرکت تولید کننده دریافت خواهند کرد.

بر اساس گزارش بی بی سی، علاوه بر ابزارهای ارتباطاتی مانند نامه های الکترونیک، الکس از نرم افزارهای ویرایش متنی قابل مقایسه با نرم افزارهای اکسل و پاورپوینت مایکروسافت برخوردار است. صفحه اصلی رایانه نیز به اندازه ای ساده طراحی شده است که استفاده از آن نسبت به رایانه هایی که ویژه افراد سالمند طراحی شده است بسیار ساده تر است.