واگذاری اینترنت پرسرعت دولتی از سال آینده در رودهن

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، اداره مخابرات بخش رودهن از سال آینده به صورت مستقیم اینترنت پر سرعت را در اختیار شهروندان این بخش قرار خواهد داد.

رئیس اداره مخابرات بخش رودهن با اعلام این خبر افزود: مخابرات در مراحل ابتدایی طرح تحویل اینترنت پر سرعت در بخش رودهن از طریق فراخوان با 9 شرکت خصوصی وارد مذاکره شد که سه شرکت کار واگذاری را آغاز کردند.

رمضانعلی حاجی طیبی ادامه داد: در مرحله بعدی، مخابرات واگذاری اینترنت پر سرعت به مدارس و ادارت دولتی را با توجه به مصوبات دور دوم سفرهای هیئت دولت آغاز کرد و تا کنون هیچ درخواستی در این زمینه بی پاسخ نمانده است.

این مسئول با بیان اینکه سرعت ای دی اس ال های موجود 128 کیلوبایت است، خاطر نشان کرد: تا کنون سرعت اینترنت واگذار شده بیش از 128 کیلوبایت نبوده ولی اگر دستگاههای دولتی درخواست سرعت بیشتری داشته باشند می توانند طی مکاتباتی به مخابرات بخش رودهن اعلام این نیاز کرده تا از طریق مرکز، ترتیب اثر لازم داده شود.

وی از واگذاری اینترنت پر سرعت به مردم رودهن در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: از سال آینده اهالی می توانند به شکل مستقیم به واحد امور مشترکین مخابرات رودهن مراجعه و درخواست خود را مبنی بر دریافت خدمات اینترنت پر سرعت ارائه کنند.

حاجی طیبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر پیرامون احتمال کندی سرعت با افزایش تقاضا یادآور شد: به دلیل نبود کارخانجات و مراکز صنعتی در بخش رودهن امکان بروز این مشکل بعید به نظر می رسد هر چند مخابرات رودهن به صورت روزانه طرح ترافیک سنجی اینترنت پر سرعت را به اجرا درمی آورد تا از احتمال ایجاد این کاستی پیشگیری کنند.

شهر رودهن با مساحتی نزدیک 14 هزار و 400 هکتار در 30 کیلومتری شمال شرق استان تهران قرار داشته و با شهرهایی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.