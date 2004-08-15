شمخاني : توليد قدرت به عنوان راهبرد اصلي وزارت دفاع در مقابله با تهديدات است

به گزارش خبرگزاري مهر ،وزير دفاع در گردهمايي روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران كشورمان در خارج از كشور با تشريح توانمندي هاي دفاعي ايران از توليد قدرت به عنوان راهبرد اصلي وزارت دفاع در مقابله با تهديدات ياد كرد .

وي همچنين با تشريح سياست هاي دفاعي كشورمان انسجام، وحدت و هوشياري كليه عناصر نظام را به عنوان يكي از مهم ترين عوامل تقويت كننده قدرت ذكر كرد .

وزير دفاع همچنين اظهار داشت : آماده هستيم كه روابط با كشورهاي منطقه پيراموني به شكل توسعه يافته اي گسترش يابد، به نحوي كه مي توانيم امروز اعلام كنيم با همه كشورهاي منطقه پيراموني آمادگي امضا قرارداد عدم تعرض و عدم واگذاري پايگاه به كشور ثالث براي اقدام عليه يكديگر هستيم .

وزير دفاع در پايان به سئوالات روساي نمايندگي هاي خارج از كشور پاسخ گفت .