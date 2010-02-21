نخستین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان شمالغرب کشور آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس ستاد برگزاری جشنواره، در مراسم افتتاحیه ی این جشنواره که ظهر یکشنبه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار شد، گفت: در چند سال اخیر و طی برنامه های مختلف نگاه دولت به سازمان بهزیستی تغییر یافت و معلوم شد که افراد تحت حمایت بهزیستی نه تنها از نظر مادی بلکه از نظرروحی نیز نیازمند حمایت هستند تا بتوانند استعداد های خودرا در زمینه های مختلف بروز دهند.

فردین بلوچی هدف از اجرای این جشنواره را ایجاد همدلی وهمفکری در مسیر درست اعتلای توانمندی معلولان وهمچنین ایجاد انگیزه در آنها دانست و افزود: هنر باعث ایجاد انگیزه در معلولان می شود.

وی اظهار داشت: معلولین دارای توانمندی های زیادی هستند که می توانند آنها را به عرصه ظهور برسانند و ما باید معلولین را باور داشته باشیم وآنها را در رسیدن به هدفهایشان یاری کنیم.

همچنین مدیرکل فرهنگ وارشاد زنجان گفت: نقص در ظاهر و اندام ها بدن به معنای نقص در شخصیت انسان نیست ومعلول هم می تواند در جامعه نقش ایفا کند وجوهره وجود خود را آشکار سازد.

اسماعیل پور ادامه داد: معلولیت محرومیت نیست، در تاریخ هم شخصیت هایی وجود داشتند که از آغاز تولد نابینا بودند ولی در عین حال به عالی ترین قله های علم دست یافتند.

همچنین مدیر کل صداوسیمای زنجان به اهمیت هنر وهنرمنداشاره کرد و گفت:آنچه در هنر بیشتر مورد توجه قرار می گیرد ،هنرمند است چون هنرمند خود را فدای نگاه های افراد جامعه می کند و سریعتر از دیگران مسائل جامعه را درک می کند وبا بهره گیری از روش های هنرمندانه آن را به اجرا در می آورد.

علی اکبر رزمجو تصریح کرد: یکی از مزیتهای هنر تئاتر ،مردمی بودن آن است وهنرمندان تئاتر با سیر به نگاه های مردم پسندزیبایی این هنر را بروز می دهند.

همچنین دبیر جشنواره تئاتر معلولین"طلوع" با بیان اینکه این جشنواره تا پنجم اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد،‌ گفت: در مدت زمان برگزاری این جشنواره19 اثر از استانهای آذربایجان غربی،‌ شرقی، اردبیل، قزوین و زنجان به نمایش در خواهد آمد.



محمد محمدی قیداری افزود: برگزیدگان این جشنواره به جشنواره بین المللی تئاتر معلولین که سال آینده در تهران برگزار خواهد شد راه خواهند یافت.

وی ادامه داد: از77 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره 41 اثر به مرحله بازبینی راه یافتند که از این تعداد نیز29 اثر با اعلام آمادگی مورد بازبینی قرار گرفتند.