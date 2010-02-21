تونل توحید فصل نوینی در بهبود وضعیت ترافیک تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه شهرداران کلان شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و قم به دکتر قالیباف به شرح زیر است:

"با اهدای سلام و تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، تلاش قابل تحسین جنابعالی و مجموعه کارکنان و مدیران محترم شهرداری تهران را در احداث و بازگشایی تونل توحید به عنوان بزرگترین و زیباترین تونل شهری کشور که حاصل تعهد، کاردانی، نوآوری، توانمندی و مدیریت خلاق، پویا و موثر جنابعالی است، صمیمانه تبریک عرض می کنم.

خدمت به ملت شریف ایران اسلامی به ویژه شهروندان عزیز کلان شهر تهران، افتخار بزرگی است که جنابعالی با مدد الهی و بهره گیری از تجارب مدیریتی در پرتو تدبیر و برنامه ریزی موثر و همچنین بهره گیری از ظرفیت علمی، کارشناسی و توانمندی مدیران آگاه، موفق به اجرای طرح ها و اقدامات ارزشمند و تحول اساسی در عرصه های مختلف مدیریت شهری، توسعه پایدار، پویایی، شادابی و بهبود شرایط زندگی این کلان شهر شده اید که احداث تونل توحید فصل نوینی برای آینده ای روشن در بهبود وضعیت ترافیک شهر تهران رقم زده که به عنوان بخشی از خدمات شما به یادگار خواهد ماند.

وظیفه می دانیم به عنوان همکاران شما در کلان شهرهای کشور از تلاش و موفقیت در عرصه های گوناگون مدیریت شهری به ویژه افتخار احداث تونل توحید که نقش بسیار موثری در بهبود و کاهش ترافیک شهری دارد صمیمانه سپاسگزاری نموده و این افتخار ارزشمند را به حضرتعالی و همه مدیران و کارکنان زحمتکش شهرداری تهران تبریک عرض می کنیم.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف و برنامه های شهرداری تهران و خدمت بیش از پیش به جامعه اسلامی از خداوند متعال خواستاریم."

بر اساس این گزارش این نامه به امضای سید محمد پژمان شهردار مشهد، سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان، محمدرضا شمسایی شهردار اهواز، علیرضا نوین شهردار تبریز، مهران اعتمادی شهردار شیراز، سید علی آقازاده شهردار کرج، محسن عابدینی پور شهردار قم و سید علی میرنجاتی مدیر دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور رسیده است.