به گزارش مهر از اسکرین دیلی فیلمبرداری نخستین فیلم سه بعدی سینمای ایتالیا اواخر این ماه در کانادا آغاز می‌شود..پروژه 3/7میلیون دلاری "پنهان" محصول مشترک کانادا و ایتالیاست و به زبان انگلیسی ساخته می‌شود.



این فیلم که در ژانر وحشت ساخته می شود داستان یک مرکز پزشکی تجربی نیمه تعطیل را بازگو می کند که مجموعه‌ای از مرگ‌های مشکوک در آن رخ داده است .این راز زمانی افشا می شود که مرکز پزشکی بار دیگر راه اندازی می شود.



گروهی از بازیگران تازه کار ایتالیایی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

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