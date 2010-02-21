به گزارش خبرنگار مهر، گروه نمایشی "سوشیانت" نمایشنامه خوانی"اهمیت ارنست بودن" نوشته اسکار وایلد را 4،5 و6 اسفند ماه ساعت 18 در فرهنگسرای ارسباران اجرا میکند.
کارگردان این نمایش بابک مینایی است و سحرآخان، لیلی آذری،مرضیه بدرقه، شهریار زنجبیلی فرد،ساناز زمانی، امین موحدیپور،بابک مینایی با همکاری محمدرضا ایمانیان نقشخوانان آن هستند.
"اسکار وایلد" نویسنده رمان، نمایشنامهنویس و شاعر ایرلندی از مطرحترین نویسندههای دوره ویکتوریا در انگلستان به شمار میآید. او در دوبلین زاده شد و پدرش مردی فرهنگ دوست و چشمپزشک و مادرش نیز مترجم آثار الکساندر دوما و لامارتین بود. از جمله آثار او میتوان به نمایشنامههایی چون "همسر ایدهآل"،"سالومه"،"بادبزن خانم ویندرمر"،"زن بیاهمیت" و... اشاره کرد.
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