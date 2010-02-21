برخی عوامل ترور مبحوح دارای گذرنامه دیپلماتیک بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ضاحی خلفان تصریح کرد: برخی عوامل ترور محمود عبدالرئوف المبحوح دارای گذرنامه های دیپلماتیک بودند و بعضی از آنها از قبل وارد دبی شده بودند.

وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.

ضاحی خاطرنشان کرد که همکاری با کشورهایی که برخی عوامل ترور گذرنامه های آنها را در اختیار داشتند در حال انجام است.

وی با بیان این مطلب افزود: پلیس دبی در مورد ترور مبحوح به ویژه استفاده متهمان از گذرنامه های دیپلماتیک برای ورود به دبی اطلاعاتی در دست دارد که تمایل ندارد در حال حاضر آنها را فاش کند.

گفتنی است که رئیس پلیس دبی روز پنجشنبه اظهار داشت که به احتمال 99 درصد موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) در ترور مبحوح دست داشته است.

ضاحی خلفان تمیم دوشنبه شب اسامی 11 نفر از متهمان ترور محمود المبحوح یکی از فرماندهان جنبش حماس را به همراه تصاویرشان فاش کرد. برخی از این متهمان دارای گذرنامه های فرانسوی، ایرلندی، انگلیسی و آلمانی بودند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به قتل رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.