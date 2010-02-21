فقط وزارت علوم حمایت مالی انجام داد

علی زهانی، دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی تجسمی دانشجویان در نشست خبری که ظهر امروز، 2 اسفند 88 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاری که به نحوه اطلاع‌رسانی و عدم ارائه آمار شفاف از بخش‌های مختلف انتقاد داشت ،گفت: ما دوسال قبل نشست خبری جشنواره را برگزار کردیم . آن زمان نهادها و سازمان‌های مختلف وعده همکاری و حمایت دادند اما جز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جشنواره تاکنون از هیچ نهاد دیگری یک ریال دریافت نکرده است. البته موزه فلسطین و هنرهای دینی امام علی (ع) بخش نمایشگاهی را بدون دریافت هزینه‌ای برگزار می‌کنند، اما بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگی تاریخی برج آزادی در قبال در اختیار گذاشتن فضای نمایشگاهی هزنیه دریافت کردند. دانشگاه تربیت مدرس هم بخش مالی جشنواره را تقبل کرده است.

او افزود: متاسفانه حمایت‌ها اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال با مرکز امور تجسمی و مرکز توسعه هنرهای تجسمی جلساتی برگزار کردیم که حتی اگر نمی‌خواهند حمایت مالی مستقیمی داشته باشند، می‌تواند آثار خوب دانشجویان را بخرند یا برای تعدادی از کارهای برتر اکسپو برگزار کنند. ولی خیلی از این صحبت‌ها در حد حرف باقی ماند. درحالی که وقتی چنین جشنواره‌هایی برگزار می‌شود، موزه‌های مرتبط با اختصاص دادن فضای نمایشگاهی خود می‌توانند در حمایت و رشد آن کمک کنند . اما به عنوان نمونه موزه صبا 60 میلیون برای برگزاری نمایشگاه از ما درخواست کرد که از بودجه کل جشنواره هم بیشتر است .موزه هنر‌های معاصر هم که می‌توانست امکان دیگری برای ارائه آثار باشد، درگیر جشنواره تجسمی بود.

زهانی در مورد وقفه دوساله‌ای که از برگزاری نخستین نشست مطبوعاتی جشنواره گذشته است، عنوان کرد: ما با تغییر دبیرخانه و فضای اداری مواجه بودیم چون مقدور نبود که در ساختمان پژوهشکده وزارت علوم باقی بمانیم، مجبور شدیم به مدت سه الی چهار ماه کارهایمان را متوقف کنیم تا به جای دیگری منتقل شویم. البته این مدت طولانی‌تر شد .

زهانی در مورد جزئیات جشنواره گفت: هنرهای تجسمی حوزه گسترده‌ای است و برای ساماندهی چنین جشنواره‌ای قطعا به امکانات ویژه‌ای نیاز داریم. بخش ملی جشنواره در اسفند برگزار می‌شود و آثار برتر در بخش بین‌المللی که خرداد برگزار می‌شود، به نمایش درمی‌آیند. آثار در سه مرحله داروی شده‌اند. برای بخش بین‌المللی هم تا به‌حال پاکستان وترکیه مجموعه‌ای از آثار هنرمندان خود را ارسال کرده و فکر می‌کنم شاهد حضور حداقل 15 الی 25 کشور صاحب سبک باشیم. برخی از کشورهای عضو اکو و آیسسکو هم خواهان شرکت در جشنواره هستند.

او در مورد جوایز گفت:آثار را در سایت جشنواره به نمایش می‌گذاریم و خریداران می‌توانند از این سایت با هنرمندان ارتباط برقرار کنند و برسر خرید آثار به توافق برسند. در مورد جوایز هم هدف ما این بود که جوایز خیلی در اولویت قرار نگیرد و دانشجویان را ترغیب کنیم با انگیزه‌های غیرمادی در جشنواره حضور یابند. هرچند مکاتباتی با شرکت‌‌هایی که اقلام مناسب دانشجویان داشته باشند، انجام داده‌ایم مانند شرکت Canon تا در صورت توافق آنها بخشی از جوایز دوربین‌های دیجیتال باشد.

جلیل دارا، مدیرکل فرهنگی وزارت علوم نیز در مورد این جشنواره توضیح داد:انتظار ما از هنرمندان این است که معرف فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی باشند. از جامعه دانشگاهی می‌خواهیم کشور را در این زمینه به جهان معرفی کند. این جشنواره گوشه‌ای از اقداماتی است که برای شکوفانمودن فرهنگ و هنر ما انجام می‌شود. بهرحال جشنواره هنرهای تجسمی به دلیل خاصیتی که دارد در میان دیگر جشنواره‌های هنری می‌تواند نقش موثری در انتقال مفاهیم ایران اسلامی داشته باشد. قطعا جشنواره را در سال بعد با یک آسیب‌شناسی و بررسی دوره اول برگزار می‌کنیم.

او در مورداهداف این مدیریت در بخش فرهنگ و هنر عنوان کرد:درصدد تقویت بخش هنری وزارت علوم هستیم و در بحث خانه تئاتر، کانون‌های فرهنگی، برگزاری جشنواره‌ها برنامه‌های متعددی داریم.

سامان حقوقی، مشاور عالی جشنواره هم در بخش دیگری از این نشست ابراز داشت: جشنواره در سطح ملی در دو بخش آزاد و موضوعی برگزار می‌شود. برای گرافیک موضوع صلح و در نقاشی هنر معنوی انتخاب شد.

ابوالفضل همراه، ریاست مرکز هنری انقلاب اسلامی و مجموعه فرهنگی هنری آزادی نیز گفت که این مجموعه از برگزاری چنین جشنواره‌ای و در اختیار قراردادن فضای نمایشگاهی‌اش استقبال می‌کند و اظهار امیدورای که برج آزادی در آینده به پاتوق فرهنگی هنری به خصوص برای جوانان تبدیل شود.

اشرف السادات موسوی، معاونت پژوهشی جشنواره در مورد بخش همایش اظهار داشت:63 مقاله با محورهایی مانند قرآن پژوهی، معنویت در زندگی روزمره، رنگ و معنویت در هنر، بررسی نقش سیمرغ در بافته‌ها و نقوش ساسانی، نقوش تزئینی، مطالعات تطبیقی آثار نگارگری و بررسی وضعیت مجسمه‌سازی به جشنواره ارائه شده است.

نخستین جشنواره هنرهای تجسمی دانشجویان در دو سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود. بخش ملی آن در سه رشته نقاشی، نگارگری و گرافیک به صورت نمایشگاهی است . پس از برگزاری نشست مطبوعاتی، نمایشگاه آثار نقاشی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح شد.

سوم اسفند آثار گرافیکی در برج آزادی و چهارم اسفند هم بخش نگارگری در موزه فلسطین به نمایش درمی‌آیند.