احداث سدهای بزرگ و کوچک باید در استان زنجان باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان زنجان افزود: اعتبارات بسیار خوبی برای انتقال آب شرب از سد گلابر و تالوار به روستاها در نظر گرفته شده که از این جهت اجرای طرح های مربوط به انتقال آب شرب به روستاهای مورد نیاز باید با سرعت اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت جذب اعتبارات مربوط به پروژه ها، میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها را مطلوب عنوان کرد و تاکید کرد: باید بلافاصله پس از ابلاغ اعتبارات مرحله دوم تا پایان تیر ماه 89 نسبت به جذب 100 درصدی اعتبارات اقدام شود.

رئوفی نژاد افزود: ملاک و مبنای توزیع اعتبارات پیشنهادات کارشناسی و پروژه های اولویت دار است.

استاندار زنجان همچنین بخشی از وظایف ذاتی ستاد بحران استان را انجام تمهیداتی در خصوص سفرهای نوروزی عنوان کرد و گفت: این ماموریت و مسئولیت از ابتدای اسفند ماه تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت که در این خصوص لازم است دستگاههای ذیربط نسبت به اعلام برنامه ها و طرح های نوروزی اقدام نمایند.

