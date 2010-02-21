خوشنویسان قمی مکان مناسب برای عرضه آثار خود ندارند

حسین شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با انتقاد از نبود نگارخانه‌های تخصصی برای عرضه آثار خوشنویسی در قم گفت: متأسفانه جای مناسب و ثابتی در قم وجود ندارد که یک هنرمند خوشنویس بدون دغدغه بتواند آثار خود را به نمایش گذاشته و آن‌‌ها را به فروش برساند. چند نگارخانه‌ای هم که در سطح شهر وجود دارد از آن‌جا که مربوط به ارگان‌های خاص خود و در انحصار آنهاست، مشکل بتوان از آن‌ها استفاده لازم را کرد.



وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات مالی در سر راه فعالیت هنرمندان خوشنویس قمی افزود: واقعیت امر آن است که باید به چنین هنری با ویژگی‌های منحصر به فردی که دارد در کشور و به ویژه استان قم بهای بیشتری داده شود که البته حمایت مالی تنها بخش کوچکی از این مسأله را شامل می‌گردد.



خوشنویسی باید در جامعه دیده شود



شیری در ادامه با اشاره به اهمیت تاریخی هنر خوشنویسی در ایران تصریح کرد: متأسفانه در جامعه ما آن طور که به هنرهایی چون هنر تئاتر، سینما و یا موسیقی توجه می‌شود به هنر خوشنویسی توجهی صورت نمی‌گیرد و این در حالی است که خوشنویسی و خطاطی جزو اصیل‌ترین هنرها در ایران از زمان‌های دور تاکنون بوده که با فرهنگ اسلامی ما هم ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است.



هنرمند خوشنویس قمی اضافه کرد: مسأله مهم دیگری که وجود دارد این است که متأسفانه در جامعه ما آن طور که باید و شاید، آثار خوشنویسی دیده نمی‌شود و به نظر من در این زمینه ضروری است رسانه‌های جمعی از صدا و سیما گرفته تا مطبوعات به معرفی این هنر تقریبا مظلوم و کمتر شناخته شده بپردازند تا بلکه از این طریق تا حدودی از مظلومیت و غربت این هنر اصیل و قدسی کاسته شود.



مسئولان قمی به خوشنویسی بها دهند



این هنرمند قمی اظهار داشت: مسؤولان فرهنگی و هنری باید بهای بیشتری به خوشنویسی بدهند و این را بدانند که اساتید خوشنویسی با آن‌که کمترین میزان حقوق و دستمزد را می‌گیرند اما با عشق و علاقه فراوان به پرورش افراددر این حوزه مشغول هستند.

