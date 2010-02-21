مشکلات مسیر بندرعباس خمیر حل می شود

خداداد مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: مطالعات اجرای طرح رفع مشکلات مسیر بندرعباس به خمیر انجام شده است و به زودی این مشکلات رفع خواهد شد.

وی با اشاره به انجام مطالعات فاز اول این طرح توسط مشاور بیان کرد: مبلغ ریالی لازم برای اجرای این طرح نیزتامین شده و پس از مشخص شدن پیمانکار اجرای مراحل عملیاتی آغاز می شود.

مدیر کل اداره راه و ترابری هرمزگان خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته یک پل با مساحت حدود 450 تا 600 متر با دهانه بالای 20 متربرای این جاده در نظر گرفته شده است.

مقبلی با اشاره به اینکه حدود 8 کیلو متر از طرفین این راه ساخته شده است ادامه بیان کرد: بر اساس بر آورده‌های صورت گرفته مبلغ ریالی اجرای این طرح نزدیک به 14 میلیارد تومان خواهد بود.

وی زمان اتمام طرح را دو سال عنوان و تاکید کرد: پس از اجرا دیگر مشکل موجود در این مسیر رفع و دیگر راه بر اثر بارندگی مسدود نخواهد شد.

