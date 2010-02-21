فعالیتهای وقفی در کرج به سمت تامین نیازهای آموزشی و درمانی هدایت شود

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وقف، عملی بسیار نیک و پسندیده است که گسترش آن در جامعه آثار و نتایج بسیار درخشانی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته لازم است نیازهای وقف شناسایی و معرفی شود تا شهروندان خیر و نیکوکار بتوانند فعالیتهای وقفی خود را به این سمت هدایت کنند.

این مسئول بیان کرد: در حال حاضر کرج در زمینه های مختلفی از جمله بهداشت و درمان خلاهایی دارد که هدایت فعالیتهای وقفی به این سمت می تواند بسیاری از مشکلات و کمبودها را جبران کند.

آجرلو اظهار داشت: باید اولویتهای وقف از جمله نیازهای بهداشت و درمان و آموزش به بهترین نحو به شهروندان و افراد خیر معرفی شود تا آنها بتوانند با انجام فعالیتهای وقفی در این زمینه ها بخشی از مشکلات کرج را حل کنند و گام موثری در جهت ارتقای سطح رفاه کرج بردارند.

نماینده مردم کرج در خانه ملت خاطرنشان کرد: فعالیتهای اداره اوقاف در زمینه هدایت فعالیتهای وقفی به سمت تامین نیازهای صاحب اولویت، آثار بسیار مطلوبی به جا می گذارد که امیدواریم این فعالیتها همواره به بهترین نحو ادامه داشته باشد.

وی عنوان داشت: زنان می توانند نقش تاثیرگذاری در گسترش فرهنگ وقف داشته باشند و این فرهنگ را در خانواده و میان فرزندان خود نهادینه کنند و گسترش دهند.

آجرلو ادامه داد: یک زن واقف می تواند یک نسل را به سمت فرهنگ وقف و انجام کارهای نیکوکارانه هدایت کند که دلیل این امر به نقش تاثیرگذار زنها در زمینه تربیتی بازمی گردد.

وی اضافه کرد: در فرهنگ اسلامی نمونه های بسیار زیبایی وجود دارد که وقف یکی از آنهاست و پرداختن به آن می تواند آثار بسیار درخشانی در پی داشته باشد.