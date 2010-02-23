مرغ منجمد باید هدفمند و اصولی توزیع شود

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در حال حاضر مرغ به قیمت واقعی خود رسیده و این نرخ تامین کننده حداقل خواسته مرغداران به عنوان رکن اصلی تولید است و در شرایط فعلی برنامه ریزی برای کاهش قیمت مرغ منطقی نیست.

وی همچنین به سیاستهای مسئولان در چنین ایامی برای توزیع مرغ منجمد به منظور تنظیم بازار اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت مصوب برای مرغ منجمد باید متناسب با قیمت روز باشد و تفاوت فاحش قیمت آن با قیمت بازار ضمن آسیب رساندن به سیستم تولید واصناف باعث سود اندوزی و هرز رفتن یارانه های اختصاصی دولت و تغییر مسیر توزیع خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان با انتقاد از توزیع فراوان و بی ضابطه مرغ منجمد در ماه رمضان گذشته به تبعات بد آن اشاره و از مسئولان بازرگانی خواست در توزیع مرغ منجمد به گونه ای برنامه ریزی کنند که مسیر توزیع به سمتی غیر از مصرف کننده واقعی تغییر نکند.

وی با طبیعی دانستن کمبود نسبی مرغ در دهه اول اسفند، آن را ناشی از برنامه ریزی مرغداران برای عرضه مرغ در روزهای پایانی سال و عید دانست و ابراز امیدواری کرد که توزیع هدفمند و اصولی مرغ منجمد در برگیرنده منافع تولید کننده و مصرف کننده در چنین ایامی باشد.

اسدالله نژاد یاد آور شد: با توجه به میزان تولید مرغ در سطح کشور بعید به نظر می رسد مشکلی بابت تامین مرغ در ایام عید بوجود آید.