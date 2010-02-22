کنسرت گروه سنتی فرهنگسرای بهمن در بخش رقابتی

سرپرست گروه سنتی فرهنگسرای بهمن با اعلام این خبر در خصوص جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : کنسرت این گروه موسیقی که برای نخستین بار در جشنواره شرکت کرده اند در تاریخ 7 و 8 اسفندماه در سالن رودکی ساعت 21 و سالن سوره حوزه هنری ساعت 18:30 برگزار می شود؛ مجموع قطعات کنسرت گروه سنتی فرهنگسرای بهمن در دو دستگاه نوا و چهارگاه برگزار می شود.

وی در ادامه افزود : در بخش نخست این کنسرت تصنیف های "آواز عشق"،براساس شعری از مولانا، "نهفت"،"شمع محفل" با شعری از مشفق کاشانی، چهارمضراب "تمنا"،"عاشق دیوانه" با شعری از سعیدی لاهیجی اجرا می شود؛ بخش دوم در دستگاه چهارگاه برگزار می شود در این بخش تصنیف های "باران" و "عشق میهن" به روی صحنه خواهد رفت.