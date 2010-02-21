اشیای عتقیه دوران پیش از اسلام از سارقان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، سرهنگ رحیم شعبانی ضمن اعلام این خبر افزود: ماموران ایستگاه بازرسی لوشان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس که از رشت عازم تهران بود به پیرمردی 75 ساله و کیسه برنج وی مشکوک می شوند.

وی با اعلام اینکه ماموران پس از بازرسی از کیسه برنج او موفق به کشف چهار شی عتقیه شدند، اظهار داشت: این اشیاء شامل دو مجسمه فلزی قوچ نشسته و دو مجسمه چارپایان با سرانسان است که قدمت آنها براساس گفته های پیرمرد قاچاقچی به دوران پیش از اسلام مربوط می شود.

فرمانده نیروی انتظامی رودبار ادامه داد: این اشیای عتیقه پس از مراحل قانونی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می شود.