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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

در لوشان؛

اشیای عتقیه دوران پیش از اسلام از سارقان کشف شد

اشیای عتقیه دوران پیش از اسلام از سارقان کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان رودبار گفت: اشیای عتقیه مربوط به دوران پیش از اسلام که در یک کیسه برنج جاسازی شده بود امروز در ایست و بازرسی لوشان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رودبار، سرهنگ رحیم شعبانی ضمن اعلام این خبر افزود: ماموران ایستگاه بازرسی لوشان در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس که از رشت عازم تهران بود به پیرمردی 75 ساله و کیسه برنج وی مشکوک می شوند.

وی با اعلام اینکه ماموران پس از بازرسی از کیسه برنج او موفق به کشف چهار شی عتقیه شدند، اظهار داشت: این اشیاء شامل دو مجسمه فلزی قوچ نشسته و دو مجسمه چارپایان با سرانسان است که قدمت آنها براساس گفته های پیرمرد قاچاقچی به دوران پیش از اسلام مربوط می شود.

فرمانده نیروی انتظامی رودبار ادامه داد: این اشیای عتیقه پس از مراحل قانونی به سازمان میراث فرهنگی تحویل می شود.
کد مطلب 1038305

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