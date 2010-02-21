50 هزار راس بره در ایلام توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی مهدوی بعد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجوز خرید 50 هزار راس بره از کشور پاکستان صادر شده و با کشتار آنها در شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان عرضه آن به استان فراهم شده است.

بگفته وی گوشت گرم با قیمت 95 هزار ریال از طریق تعاونی های مصرف صورت می گیرد.

مهدوی افزود : طرح توزیع گوشت گرم در استان تا پایان فروردین ماه ادامه دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان با اشاره به ذخیره کالاهای حساس و هدف ، به منظور تنظیم بازار در پایان سال، گفت: 30 تن مرغ منجمد ، هزار و 400 تن میوه خرید و ذخیره شده است و در تمام شهرستانها به منظور تعادل قیمت ها نمایشگاه برگزار می شود.

وی افزود: به منظور نظارت و کنترل بر قیمت ها 60 بازرس کار بازرسی را اجرا می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان گفت : بازرسان مجامع صنفی و این سازمان بهصورت مستمر و روزانه بر کنترل قیمتها نظارت دارند .

وی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف با شماره تلفن 124 تماس حاصل کنند.