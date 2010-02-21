دولت تمهیدات لازم را برای کاهش مصرف کود و سم شیمیایی اتخاذ کند

محمد عسگری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کاهش مصرف کود و سم شیمیایی در کشور بدون حمایتهای دولتی کافی نیست و دولت باید به نقش خود در این زمینه توجه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت باید تا حد ممکن از تولید و مصرف کود و سم شیمایی حمایت نکند و به این ترتیب، میزان استفاده از این محصولات را در بخش کشاورزی و باغداری کاهش دهد.

این مسئول بیان کرد: همچنین لازم است سایر روشهای لازم برای کاهش مصرف کود و سم شمیایی شناسایی و اتخاذ شوند و دستگاه های ذیربط در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شوند.

عسگری نیا اظهار داشت: درآمد حاصل از فروش کود و سهم شیمایی بسیار بالا است درحالیکه اگر این درآمد به نحوی متعادل تر شود، میزان علاقمندی و توجه به فروش این محصولات پایین می آید که این امر به نوبه خود می تواند میزان مصرف محصولات یادشده در کشور را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت تمهیدات لازم برای کاهش سوبسید کود و سم شیمیایی را اتخاذ کند، درآمد حاصل از فروش این محصولات پایین می آید و به این ترتیب، میزان گرایش به فروش در این زمینه نیز کاهش پیدا می کند که این امر به نوبه خود می تواند میزان مصرف محصولات یادشده در کشور را کاهش دهد.

رئیس انجمن گیاهپزشکان استان تهران یادآور شد: برخی از افراد که تامین منافع مالی آنها در گروی استمرار استفاده از کود و سم شیمیایی در مزارع و باغات است، دوست ندارند کشاورزان و باغداران از مضرات این محصولات شیمیایی باخبر شوند زیرا در این صورت کمتر به استفاده از این محصولات گرایش نشان می دهند.

عسگری نیا افزود: سلامت شهروندان در نتیجه استفاده از محصولات کشاورزی و باغی که در تهیه آنها از کود و سم شیمیایی استفاده شده، به شدت در خطر است اما کمتر کسی به این امر توجه می کند.

وی اضافه کرد: وظیفه دولت در این زمینه بسیار حساس و تعیین کننده که امیدواریم دولت نقش و وظیفه خود در این خصوص را به بهترین نحو انجام دهد.