گزارش مهر از جزئیات بسته سیاستی صنعت / دو نوع حمایت "خاص" و "عام" از صنایع

محمد رضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: در جلسه اخیر کارگروه تحول اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، بسته سیاستی و حمایتی از صنعت بررسی و به تصویب نهایی رسید.

حمایت "عام" و "خاص" از صنایع

وی افزود: در این بسته به‌طور کامل مشخص شده است که چه صنایعی، چگونه و بابت چه چیزی باید مورد حمایت قرار گیرند، ضمن اینکه روشهای جدید حمایتی از این صنایع نیز مشخص شده است، البته حمایت از صنایع به گونه‌ای خواهد بود که قیمت تمام شده تولید افزایش نیابد.

فرزین از دو نوع برنامه حمایت "عام" و "خاص" از صنایع براساس بسته سیاستی و حمایتی از صنعت خبر داد و اظهارداشت: براساس این بسته، همه صنایع حمایت "عام" و از برخی صنایع حمایت "خاص" خواهد شد.

بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمتها در اختیار وزارت صنایع

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اعلام اینکه مقرر شد بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به وزارت صنایع و معادن برای اجرای بسته حمایتی از صنعت اختصاص یابد، اعلام کرد حمایت از صنایع به صورت قیمتهای تبعیضی، تسهیلات یارانه‌دار و کمکهای بلاعوض برای به روز کردن تجهیزات و روشهای تولید خواهد بود.

وی تاکید کرد با اجرایی شدن این بسته، این اطمینان برای بازار به‌وجود می‌آید که کالاهای اساسی و واسطه ای که در چرخه اقتصاد و صنعت کشور نقش اساسی دارند، با افزایش قیمت مواجه نشوند.

فرزین گفت: درصورتی که این کار انجام شود، چرخه تورم متوقف شده و بخش زیادی از مشکلات حل می‌شود. برهمین اساس، اکنون بر روی بنگاهها متمرکز شده‌ایم تا تدابیری اتخاذ شود که در نهایت قیمت تمام شده کالاها برای تولیدکنندگان افزایش نیابد.

وی اصلاح چرخه تولید با روشهای حمایتی را یکی از برنامه های دولت اعلام کرد و اظهارداشت: در بسته سیاستی و حمایتی از صنعت، تمام واحدهایی که در شرایط هدفمندی یارانه‌ها تحت تاثیر اصلاح قیمت حاملهای انرژی قرار می‌گیرند، مشخص شده‌اند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصریح کرد: پروژه‌هایی که وزارت صنایع و معادن در بسته سیاستی و حمایتی از صنعت طراحی کرده، شدیدا منجر به کاهش مصرف انرژی و به روز شدن تجهیزات در بخش صنعت خواهد شد.

به گزارش مهر، در بسته سیاستی صنعت، مهم‌ترین کالاهای صنعتی کشور از جمله فولاد، سیمان، پتروشیمی، آلومینیوم و نساجی مورد توجه قرار گرفته و روش‌های حمایتی جدیدی برای هر کدام از آنها پیش‌بینی شده است.

در نشست اخیر کارگروه تحول اقتصادی دولت مقرر شد، وزارت صنایع و معادن هر چه سریع‌تر، اقدامات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی صنعت را با مشارکت صنعتگران و تشکل‌های صنعتی به اجرا درآورد. در این بسته، برنامه‌های مشخصی برای کنترل قیمت‌ کالاهای عمده صنعتی کشور و روش‌های حمایتی جدید از این کالاها پیش‌بینی شده است.

در این جلسه همچنین مقرر شد، وزارت صنایع و معادن از سالجاری نسبت به اجرای پروژه‌های پیش‌بینی شده اقدام کند و منابع مالی لازم برای انجام این پروژه‌ها از طریق دولت تأمین شود.

اجرای این پروژه‌ها به گونه‌ای است که کاملاً آثار افزایش قیمت تمام شده کالاها را بخاطر بالا رفتن قیمت انرژی جبران می‌کند و در بازار نیز برای کنترل آنها اطمینان خاطر بوجود می‌آورد.

تدوین بسته هدفمندی یارانه نان

وی همچنین از بررسی موضوع هدفمند کردن نان در جلسه اخیر کار گروه تحول اقتصادی خبر داد و گفت: در این جلسه وزارت بازرگانی بسته مرتبط با این موضوع را ارائه کرد و تصمیماتی در این راستا اتخاذ شد.

فرزین با بیان اینکه وزارت بازرگانی چندین سناریو برای هدفمندی یارانه نان در نظر گرفته است، افزود: هم اکنون بخشی از یارانه نان به گندم برای خرید تضمینی از کشاورزان و بخشی هم به خود نان ارائه می شود.

وی اعلام کرد کارگروه تحول اقتصادی مقرر کرد همچنان سیاست اعطای یارانه نان به گندم برای خرید تضمینی از کشاورزان ادامه یابد، همچنین وزارت بازرگانی موظف شد که بسته اجرایی هدفمندکردن یارانه آرد را تدوین و ارائه کند.