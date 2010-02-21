طرح نظارتی ویژه نوروز 89 با جدیت در بوشهر اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر،حیدر یزدانشناس بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی این طرح افزود: طرح نظارتی ویژه نوروز امسال با برنامه ریزی کاملتر فعالیت های نظارتی ، کارشناسی و بازرسی نسبت به سال گذشته از دیروز در استان بوشهر به اجرا گذاشته شده است. وی با بیان این که برخی افراد سود جو به بهانه هدفمند کردن یارانه ها به گران کردن کالاهای خود می پردازند، اظهار داشت: این سازمان با افراد سودجو که بهانه های مختلف اقدام به گران فورشی می کنند، برخورد خواهد کرد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: طرح یاد شده در تمامی بخش ها اجرا خواهد شد اما مراکز عرضه پوشاک ، کیف و کفش، میوه و مرکبات، نگهداری کالا، سردخانه ها و انبارها و مراکز تفریحی و سیاحتی مورد توجه بیشتری قرار خواهند گرفت.
یزدانشناس با بیان این طرح تا 20 فرودین ماه 89 ادامه خواهد داشت، گفت: علاوه بر استقرار اکیپ های بازرسی ثابت و سیار در نقاط مختلف با ایجاد گشت های مشترک تخصصی با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذیربط همچون سازمان تعزیرات حکومتی سعی بر نظارت دقیق بازار خواهیم داشت.
وی افزود: کنترل ونظارت بر رعایت قیمتهای مصوب ، نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور از سوی تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و یا ارائه هر نوع خدمات به مشتریان از جمله اهداف مهم این طرح است.
معاون بازرسی ونظارت سازمان بازرگانی گفت: ستاد های خبری جهت دریافت شکایات و گزارش های مردمی همچون گذشته به صورت شبانه روزی فعال بوده و شهروندان گرامی می توانند به منظور مشارکت در امر بازرسی ونظارت با مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق تلفن 124 سامانه سابا گزارش تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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