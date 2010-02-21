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۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

اسکورسیزی همه را پشت سر گذاشت

اسکورسیزی همه را پشت سر گذاشت

فیلم " جزیره شاتر" جدیدترین ساخته مارتین اسکورسیزی با فروش 14 میلیون دلاری در 2991 سالن سینما روز جمعه صدرنشین جدول فروش سینما‌های آمریکای شمالی شد.

به گزارش مهر از اسکرین دیلی "جزیره شاتر" چهارمین همکاری اسکورسیزی با لئوناردو دی کاپریو است. پر فروش‌ترین فیلم اسکورسیزی در اولین هفته اکران تاکنون "رفتگان " بوده که  سال 2006 در نخستین هفته نمایش خود 26.8 میلیون دلار فروش داشته است.

فیلم "روز ولنتاین" در دومین هفته اکران خود در 3665 سالن سینما 5.6 میلیون دلار فروخته که این رقم افت فروشی معادل 61 درصد را نسبت به هفته اول نمایش نشان می دهد.

"آواتار" با فروشی 4 میلیون دلاری در هفته گذشته جایگاه سوم را همراه با فیلم " پرسی" به دست آورده است.

"مرد گرگ نما" در نخستین هفته اکران خود در جایگاه پنجم قرار گرفت. این فیلم در 3223 سالن سینما 2.9 میلیون دلار فروخته‌است.

"جان عزیز" با افت فروشی معادل 70 درصد نسبت به هفته گذشته 2.35 میلیون دلار فروش داشت.
کد مطلب 1038334

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