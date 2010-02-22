چهار محال و بختیاری شکوفه باران شد/ نگرانی باغداران از سرمازدگی

به گزارش خبرنگار مهر درشهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری استانی کشاورزی است که اغلب شهرهای آن در زمستان هوای بسیار سرد دارند و دمای هوای کوهرنگ آن تن هر ایرانی را از سرما می لرزاند اما به دلیل تغییرات آب و هوایی برخلاف سالهای گذشته که شکوفه های درختان بادام در اوایل فصل بهار باز می شدند و باز شدن به موقع شکوفه های درختان موجب بازدهی این در ختان در سال زراعی می شد، امسال درختان بادام از اواخر بهمن به شکوفه نشستند.

شکوفه های درختان منطقه سامان در حالی باز شده است که هنوز یک ماه دیگرتا پایان فصل زمستان باقی مانده است و باز شدن زودرس شکوفه ها موجب ترس و نگرانی کشاورزان منطقه سامان برای از دست دادن محصول سال زراعی آینده شده است.

بادام از محصولات عمده کشاورزی در بخش سامان شهرکرد است که حجم زیادی از تولید این درختان در نتیجه سرمای دیررس بهاره از بین می رود.

تمام بادامهایم را از بین رفته می دانم

یکی از باغداران بخش سامان در گفتگو با خبرنگار مهر در سامان اظهار داشت: امسال با باز شدن زودرس شکوفه ها درختان بادام سفید کشاورزان این منطقه هر لحظه خطر از بین رفتن محصول سال آینده را احساس می کنند و من با تجربه ای که دارم تمام بادامهایم را از بین رفته می بینم.

شیرزاد مرادی افزود: سال گذشته 80 درصد محصولات این منطقه دچار سرمازدگی شد که اگر امسال هم به محصولات آسیب وارد شود، کشاورزان این منطقه دچار ورشکستگی می شوند.

وی علت باز شدن زودرس شکوفه ها را بالا بودن دمای هوا در هفته های اخیر دانست و بیان داشت: شکفتن زود هنگام درختان بادام، احتمال سرمازدگی تا پایان فصل زمستان را افزایش می دهد و مقاومت کم درختان در مقابل سرما موجب از بین رفتن محصولات می شود.

کاش شکوفه ها در بهار باز می شدند!

یک کارشناس کشاورزی در این زمینه به مهر گفت: بیشتر آسیب سرما در این منطقه، سرماهایی است که متأثر از دمای زمستان است و از نیمه اسفند ماه تا اوایل خرداد ماه با وابستگی مستقیم از میانگین دمای روزانه تکرار می شود و بسته به مرحله فنولوژی گیاه، شدت سرما و زمان ماندگاری سرما موجب خسارت می شود.

حسن اکبریان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درخت بادام زمانی که میانگین دمای روزانه به بالای ٥ درجه سانتی گراد برسد فعالیت خود را شروع می کند و برای باز شدن شکوفه بسته ١٠٠ درجه - روز نیاز دارد این اتفاق در مورد درختان بادام این استان به خصوص در منطقه سامان افتاده است اما کاش این گونه نبود و شکوفه ها در وقت خودشان باز می شدند.

وی اظهار داشت: بطور طبیعی باز شدن شکوفه در اوایل فروردین ماه موجب می شود که محصول از سرماهای اوایل فروردین در امان بماند اما اگر در طول زمستان دما بالا باشد موجب باز شدن زودتر از موعد شکوفه های بادام می گردد و این شرایط موجب تاثیر سرماهای اوایل فروردین ماه در تولید بادام می شود.

اکبریان ادامه داد: به دلیل تغییرات آب و هوایی گسترده در سالهای اخیر همه ساله شاهد بروز خسارات بیولوژیک و غیر بیولوژیک این محصول اقتصادی به خصوص در چهارمحال و بختیاری هستیم به گونه ای که بادام کاران کم کم به این نتیجه می رسند که دست از کشت این محصول کم نظیر بردارند.

وی یادآور شد: از مهمترین عوامل غیر بیولوژیک، سرمای دیر رس بهاره است که در بسیاری از سالها موجب نابودی صد در صد محصول شده و خسارات جبران ناپذیری را به جامعه کشاورزان واردساخته است.

130 کیلوگرم بادام در یک هکتار!

به گفته وی بالا بودن خساران ناشی از سرمازدگی در برخی سالها تا جایی بوده که برخی کشاورزان از‪ ۱۱‬هکتارباغ بادام تنها‪ ۱۳۰‬کیلوگرم در سال جاری بادام برداشته کرده‌اند.

اکبریان متذکر شد: بر اساس آمارهای ارائه شده تنها حدود 10 درصد از کل زمین های قابل کشت دنیا ممکن است بدون تنش سرمازدگی باشند.

وی یادآور شد: خسارت سرمازدگی در آمریکا سالانه حدود 4-3 درصد و در برخی مناطق نظیر برزیل و نیمکره جنوبی حدود 5 درصد و در ایران حدود 3-2/5 درصد گزارش شده است، خسارت سرمازدگی و یخبندان اسفند 75 در مناطق مختلف استان خوزستان بالغ بر 300 میلیارد ریال تخمین زده شده است و همچنین خسارت سرمازدگی فروردین 76 باغهای استان چهارمحال و بختیاری بالغ بر 50 میلیارد برآورد شده است.

چهارمحال‌وبختیاری به لحاظ داشتن ‪ ۱۰‬درصد منابع آبی، داشتن ‪ ۴۶‬هزار هکتار باغ و بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار هکتار زمینهای قابل کشت باغ، یکی از مناطق وقطب‌های مستعد توسعه باغات زاگرس محسوب می‌شود.