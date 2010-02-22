برگی از تاریخ ایران و جهان

سوم اسفند:

کودتای رضا خان

درچنین روزی در سال 1299 هجری شمسی واحدهای قزاق مقیم قزوین به فرماندهی رضاخان میر پنج وارد تهران شدند.



کودتای سوم اسفند 1299 با توجه به تاثیرات فراوان آن بر حیات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ایران واقعه ای مهم و درخور توجه است. انگلیسی ها برای اجرای نقشه ای که کشیده بودند به دو چهره سیاسی و نظامی احتیاج داشتند و سرانجام در این میان سید ضیاء الدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و رضاخان میرپنج را برای این کار برگزیدند .

رضاخان سوادکوهی که چند سال قبل به عوامل انگلستان ملحق شده بود به عنوان عامل نظامی کودتا به ژنرال آیرونساید معرفی شد. در این میان با کمک بانک شاهنشاهی و همکاری نظامی کلنل اسمایس، کاظم خان سیاح مسعود خان کیهان ، قوای نظامی و قزاق سازماندهی شده و شرایط برای انجام کودتا و اشغال تهران فراهم شد . رضا خان در بهمن ماه همان سال در ملاقاتی با آیرون ساید توافق کرده بود که پس از فتح تهران توسط نیروهای قزاق مقام نخست وزیری به سید ضیاء الدین طباطبایی سپرده شود .

سرانجام در شب سوم اسفند 1299 کودتاچیان وارد تهران شده و نقاط حساس شهر را به اشغال خود درآوردند. با فتح تهران حکومت به دست کودتاچیان افتاد . فردای همان روز سید ضیاء‏الدین طیاطبایی به عنوان نخست وزیر رسما زمام امور را در دست گرفت. پست حساس وزارت جنگ با اندکی کشمکش به رضاخان سردار سپه سپرده شد.

تأیید وزرای پیشنهادی دولت موقت

در چنین روزی در سال 1357 امام خمینی(ره) در حکمی وزیران پیشنهادی دولت موقت مهندس بازرگان را تأیید کردند .



دکتر علی شریعتمداری ( وزیر فرهنگ و هنر و علوم ) ، دکتر مهندس حسن اسلامی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) ، تیمسار دریا ار دکتر احمد مدنی ( وزیر دفاع ملی ) ، دکتر غلامحسین شکوهی ( وزیر آموزش و پرورش ) ، ناصر میناچی ( وزیر اطلاعات و تبلیغات ) .



عملیات خیبر

در چنین روزی در سال 1362 عملیات خیبر با رمز "یا رسول الله" روی داد . عملیات خیبر با اهدافی چون انهدام نیروهای سپاه سوم عراق ، تأمین جزایر مجنون شمالی و جنوبی صورت گرفت . همچنین در این عملیات در نظر بود که خشکی شرق دجله از طریق هور تصرف شود تا دشمن نتواند از سمت شمال سپاه سوم را تقویت کند .

هفتم ربیع الاول:

وفات ثابت ابن قره بن مروان



در چنین روزی در سال 288 هجری قمری ثابت ابن قره ابن مروان یکی از بزرگترین علمای عرب دیده از جهان فروبست . وی صاحب آثاری چند در علوم مختلفه ای چون پزشکی ، ریاضیات و نجوم است . ثابت ابن قره در قرن سوم هجری از بزرگترین مترجمان به شمار می رفت .

درگذشت محمد ابن محمد الشاذلی



در چنین روزی در سال 1265 فقیه تونسی محمد بم محمد الشاذلی بن عاشو ملقب به حمده دیده از جهان فروبست . وی از فقهای جهان اسلام به شمار می رود .

بیست و دوم فوریه:



تولد شوپن

شوپن در زلازولا شهری در مرکز لهستان به دنیا آمد. پدرش نیکولا شوپن یک مرد فرانسوی بود که اصلیتی لهستانی داشت. او در سال ۱۷۸۲ به لهستان رفت و با تکلا جوستینا که یک لهستانی بود ازدواج کرد و در لهستان سکنی گزید.

بر اساس گفته‌های خانواده این آهنگساز، شوپن در ۱ مارس ۱۸۱۰ به دنیا آمده‌است. او همیشه از این تاریخ، به عنوان روز تولدش نام می‌برد. ولی مدارک مربوط به غسل تعمیدش ۲۲ فوریه را روز تولد او اعلام می‌کند که به احتمال زیاد این دوگانگی در اعلام تاریخ تولد او رامی توان تنها به عنوان یک اشتباه از سوی کشیش نویسنده این مدرک دانست.

استعداد موسیقایی شوپن جوان در سال‌های آغاز زندگی اش ظهور کرد تا آنجا که در ورشو به لقب موتسارت دوم مشهور شد.

فروش ایالت فلوریدا

در چنین روزی در سال 1819 میلادی دولت اسپانیا ایالت فلوریدای خود را به قیمت پنج میلیون دلار به دولت آمریکا فروخت.

تأسیس دانشگاه پنسیلوانیا