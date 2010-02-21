ائتلاف ملی عراق دخالتهای گسترده آمریکا در انتخابات عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای با انتقاد از اظهارات مقامات آمریکایی مقیم عراق، اعلام کرد: مقامات واشنگتن در صدد هستند با متهم کردن برخی از نامزدها، وجهه آنها را خدشه دار کنند.

در این بیانیه با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در روز هفتم مارس (16 اسفندماه) آمده است : ائتلاف ملی عراق با نگرانی شدید این اتهامات را که اخیرا از سوی مقامات آمریکایی به شخصیتهای عراق وارد آمده است، دنبال می کند. چه آنکه مقامات آمریکایی در صدد تخریب چهره هایی بر آمده اند که سوابقشان در مبارزه علیه رژیم منحله بعث و تلاش برای تثبیت پایه های دموکراسی در عراق کاملا مشخص است.

در بیانیه ائتلاف ملی عراق با اشاره به دخالتهای گسترده آمریکا در امور داخلی عراق، اعلام شده است: این ائتلاف به شدت این دخالتها را که بیانگر نقض آشکار حاکمیت ملی عراق است، محکوم می کند.

در پایان بیانیه ائتلاف ملی عراق آمده است : تمام گروه های سیاسی عراق باید در جهت جلوگیری از وقوع هر گونه کودتا علیه جریان سیاسی عراق که سبب نفوذ نئو بعثی ها می شود، تلاش کنند.