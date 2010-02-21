عمده اعتبار خدمات تشکلهای پزشکی توسط خیران تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار نصرالله فتحیان ظهر یکشنبه در اولین همایش موسسه امدادگران عاشورای خراسان رضوی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس بر نقش موثر کادر پزشکی در صحنه های نبرد حق و باطل تاکید کرد و امدادگران، پرستاران و پزشکان متعهد را یاوران رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس دانست.

رئیس هیئت مدیره موسسه امدادگران عاشورای کشور، با بیان اینکه پس از دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام برای بازسازی و کمک به آسیب دیدگان و مجروحین قدم به عرصه سازندگی کشور گذاشتند کادر پزشکی را نیز از این قاعده مستثنی ندانست و اظهار داشت: این عزیزان نیز با تشکیل موسسات خیریه و تشکل های فعال به کمک مجروحین و نیازمندان شتافتند.

وی با اشاره به فعالیتهای این موسسه در سطح کشور گوشه ای از این خدمات را درمان هزاران بیمار توسط تیم ها و مطب های پزشکی، ارائه خدمات دارویی به 1500 بیمار سرطانی، تعامل با 17 دانشگاه علوم پزشکی جهت خدمات بستری بیماران، انعقاد قرارداد با داروخانه های ویژه به منظور تامین داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و نیازمند، تعامل با کمیته امداد جهت کمک به بیماران تحت پوشش این نهاد و واگذاری هدایای مقام معظم رهبری به فرزندان مدد جویان اعلام کرد.

وی تامین اعتبار این خدمات را توسط پزشکان، دانشگاه های علوم پزشکی، شرکت های داروسازی و مهم تر از همه خیرین نیکوکار دانست.

در ادامه دکتر شجاعی مدیر عامل موسسه امدادگران عاشورای خراسان رضوی طی سخنانی با تاکید بر اینکه شهر مشهد که پایتخت معنوی ایران است به دلیل حضور خیل عظیم زائران و استقبال افراد غیر بومی برای سکنی در این شهر و معضل حاشیه نشینی نیز بیشتری به اقدامات خیر خواهانه در جهت رفع محرومیت دارد از کلیه پزشکان، خیرین و نیکوکاران خواست که برای کمک به بیماران نیازمند و صعب العلاج قدم پیش گذارند.